Time Out dice

Decir que aquí se comen unas de las mejores pizzas margaritas de la ciudad tal vez sea un atrevimiento imperdonable para alguien ni italiano ni napolitano. Pero nos la vamos a jugar, porque hay varios argumentos de peso para defender Punta BCN como aspirante a referente de la pizza margarita en Barcelona. Para empezar, las masas con buenas harinas y largas fermentaciones. O comprobar que en la carta hay una sección propia dedicada a demostrar que este tipo de pizza, lejos de ser aburrida, puede ser la mejor carta de presentación. Se presenta en su versión más clásica, pero también tuneada con otros ingredientes e incluso con opción de ponerle por encima paleta cocida, ibérica, anchoas…

Punta BCN en realidad también es un restaurante italiano de los buenos. Ambos conceptos conviven en una carta que combina la tradición –no hace falta reinventar un ragú, defienden aquí con razón– con cierta rebeldía napolitana para darle un toque personal a cada plato. Y tienen menú degustación de pizzas!