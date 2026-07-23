Time Out dice

Si hay algún género teatral que todos los catalanes dominamos, nos dediquemos o no profesionalmente a la interpretación, es el de las comidas familiares. Cada uno conoce sus cosas, pero quien más quien menos domina la liturgia implícita de la ocasión, saca sus mejores armas para sobrevivir a la comida y hace las filigranas necesarias para abordar o evitar temas concretos. Como todo ello nos resulta familiar –nunca mejor dicho–, subirlo al escenario funciona de maravilla.

Y más si es con un reparto encabezado por Emma Vilarasau y Jordi Boixaderas, los padres de una familia convencional que han dado un giro a su vida y se han marchado de la ciudad para perseguir la fantasía eco con la que todo urbanita ha hecho castillos en el aire alguna vez. Les acompañan, con casi el mismo grado de protagonismo, Sara Espígul, Miranda Gas y Júlia Bonjoch, que son sus tres hijas, y Arnau Puig, Marc Bosch y Tai Fati, que hacen de parejas de las hijas. Y este elenco, precisamente, es uno de los principales aciertos del montaje. No solo porque todos ellos son profesionales excelentes y sólidos, sino porque es tan coral que resulta imposible decir quién es el protagonista de la historia.

El espectador solo sale del comedor cuando la pared de la habitación admite proyecciones

El punto de partida es una fórmula prácticamente infalible: una comida familiar para celebrar el cumpleaños del padre y probar un fricandó de la madre, pero en la que la hija mediana (Sara Espígul) hace tambalear la armonía cuando se planta con una trucha de río porque ahora no come carne. A medida que la trama avanza en un único espacio –el comedor de casa de los padres–, vamos conociendo y descubriendo los motivos por los cuales todos y cada uno de los personajes actúa como lo hace. El espectador solo sale del comedor cuando la pared de la habitación admite proyecciones, pero quienes entran de vez en cuando son los regidores, encargados de los cambios de escena.

Hablar de familia ha sido una tarea complicada por lo general y siempre será inevitable poner el foco en la cuestión generacional. Cada una tiene sus propios conflictos y sus propias soluciones, y dar voz a todas ellas para poder entenderlas sin caer en clichés es sin duda uno de los aciertos del texto y del montaje. Bienvenido sea el caos familiar, querrá decir que estamos lo suficientemente vivos como para mantenerlo.