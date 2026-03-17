Time Out dice

Hay quien trabaja en silencio, sin hacer aspavientos. Quien construye desde la base. Como un edificio, un negocio es un proyecto con cimientos sólidos, ideas claras y mucha dedicación. Josep Maria Teix tiene esa determinación segarrenca que enseña la tierra dura y agradecida. Con el nombre de una casa solariega de la Segarra, Can Perris, ha asumido el relevo de un establecimiento que abrió en el Born justo después de la Guerra.

Casa Perris se centra en frutos secos, cereales y legumbres. Una de sus especialidades son las harinas para hacer pan en casa, muchas de ellas de cultivo ecológico y de productores de todo el país. Cada semana llegan recién molidas, listas para la venta a granel y al por menor. Los frutos secos tostados y fritos también son elaboración propia, fruto del trabajo del equipo.

Aunque ofrecen venta a granel, no es una tienda que siga las modas del momento. La filosofía de Teix es clara: “calidad del producto (fresco), precio (ajustado) y origen (proximidad)”. Las almendras vienen de las Garrigues, las avellanas de L’Espluga de Francolí y las nueces de Lleida. Casa Perris selecciona con cuidado, aspirando a ser un “almacén de producto nacional”, sin querer vender de todo, pero manteniendo la excelencia.

Del antiguo establecimiento han conservado la manera de presentar los productos: sacos para las legumbres y cajones de madera para las harinas. Los dependientes llevan delantales de arpillera y el horario solo cierra los domingos, recuperando la filosofía de trabajo de antes. Can Perris quiere ser un nexo entre campo y ciudad, y en el Born, cada visita escenifica esta historia viva.

Dirección

Plaça Comercial, 2 (Born)

Cómo llegar

Metro Barceloneta (L4)

Horario

De lunes a sábado de 9 a 20 h

Contacto

Teléfono: 649 609 629

Web: casaperris.com

Instagram: @casa_perris