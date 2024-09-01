Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Panets de Funky Bakers
Foto: Funky Bakers | Funky Bakers

Reseña

Funky Bakers

5 de 5 estrellas
  • Tiendas | Pastelerías
  • Ciutat Vella
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
Publicidad

Time Out dice

Funky Bakers abrió en 2018 como panadería-deli-cafetería, e igual os hacen un bocadillo excelso como un croissant de pistacho. Con esta propuesta no tardó mucho en convertirse en un lugar muy querido en el Born, popular por la calidad (todo hecho desde cero con producto local top) y por la simpatía que se despacha. Seyma Ozkaya, la propietaria, es de Turquía y por eso aquí encontraréis una mezcla de herencia turca con el Mediterráneo más nuestro. ¿Ejemplos? El pan de 'zapat', el pan 'challah' con hierbas frescas y los panecillos de semillas. La bollería es fina, fina, fina. Y la pastelería, también; pedid su pastel de queso al estilo vasco. Si deseáis disfrutar de todas estas exquisiteces pero cómodamente sentados en una mesa, id a su otro local, Funky Eatery (Bailèn, 61).

Detalles

Dirección
Passeig del Born, 10
Barcelona
Barcelona
08003
Transporte
Barceloneta (M: L4)
Precio
Horas de apertura
De lu. a vi. de 8 a 17.30 h. Sá. y do. de 8 a 20.30 h
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.