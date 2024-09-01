Time Out dice

Funky Bakers abrió en 2018 como panadería-deli-cafetería, e igual os hacen un bocadillo excelso como un croissant de pistacho. Con esta propuesta no tardó mucho en convertirse en un lugar muy querido en el Born, popular por la calidad (todo hecho desde cero con producto local top) y por la simpatía que se despacha. Seyma Ozkaya, la propietaria, es de Turquía y por eso aquí encontraréis una mezcla de herencia turca con el Mediterráneo más nuestro. ¿Ejemplos? El pan de 'zapat', el pan 'challah' con hierbas frescas y los panecillos de semillas. La bollería es fina, fina, fina. Y la pastelería, también; pedid su pastel de queso al estilo vasco. Si deseáis disfrutar de todas estas exquisiteces pero cómodamente sentados en una mesa, id a su otro local, Funky Eatery (Bailèn, 61).