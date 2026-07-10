Para quienes resistan aún en Madrid a pesar de que los termómetros inviten a una huida desaforada tenemos muchos muchos planes culturales, de los Veranos de la Villa a las exposiciones de PHotoESPAÑA, un puñado de pistas interesantes para bajar los niveles de calor como estas piscinas escondidas en azoteas o estos refugios climáticos, y hoy un par de confabulaciones para los aficionados al vino de producciones limitadas (más o menos artesano), de esos que nunca encontrarás en los lineales del supermercado. Sí, vino natural también tenemos. Pasen y beban.

Brutalista Brutalista

Ni uno ni dos. Tres. Tres "monitores" de relumbrón protagonizan una nueva edición del campamento de verano de Brutalista (Juan Álvarez Mendizábal, 34). Entre tanta oferta de actividades infantiles, por fin un campamento para adultos. Eso sí, aquí nadie te va a venir a buscar a la puerta. Ya sabéis lo que rezan las etiquetas. Beba con moderación. A las noches (desde las 21:00h.) de la siempre animada casa de Pablo López, a dos pasos del templo de Debod, llegan este julio unas clases informales y muy disfrutonas para darse un paseo por distintos estilos y regiones.

Vendrán Beatriz Pereda (de Cuvée 3000, la distribuidora que tanto nos gusta. 19 de julio), Santi Rivas (winestar de Colectivo Decantado. 23 de julio) y Álex Leal (sumiller de Angelita. 22 de julio). Traerán vinos por copa poco habituales y botellas especiales en un recorrido que irá de los vinos con velo de flor lejos del Marco de Jerez al Piamonte italiano. Tres veladas que serán una gozada si sois de curiosear en el infinito mundo del vino. Porque fiabilidad y sorpresa son los otros apellidos de estos guías.

Chapi Wines Chapi Wines

Hace unos meses os hablábamos ya de la apertura del nuevo proyecto de Nino Kiltava, la gran valedora de la cocina georgiana en Madrid. Se presentó con Nunuka pero recientemente levantó la persiana de K'era, un espacio escondido en una callecita poco transitada de Chueca. En este escenario, entre lo contemporáneo (interiorismo) y la tradición (recetas tocados por un horno central), el responsable de Chapi Wines presentará algunas de sus referencias. Bajo el brazo traerá cinco etiquetas diferentes y este enunciado: "Fermentamos uvas sanas de Gredos en ánforas centenarias. Inspirados en Georgia". Así que todo cuadra.

Pero lo de Eduardo no será una cata formal, será un espacio relajado donde comulgaremos todos entre vinos de mínima intervención y un gustoso picoteo georgiano. Cada copa presente en 'Viaje a los orígenes del vino' hablará de personas, paisajes, recuerdos e historias que nos construyen. Y mientras los ciclistas padecen la enésimo puerto del Tour, ¡tú podrás beberte el Angliru!

Dónde: San Lucas, 11. Fecha: 15 de julio. 19.00 a 21.00 horas. Precio: 35 €

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