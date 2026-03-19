Si lo tuyo es encontrar tesoros, la llegada de la primavera se convierte en una oportunidad perfecta para visitar todos estos mercados

Con la llegada de la primavera, qué mejor que disfrutar de un buen plan al aire libre. Ya sea tomar algo en una terraza acompañado de buena compañía, o dar un agradable paseo por un parque, durante el fin de semana, son muchos los que apuestan por visitar un mercadillo, espacios repletos de tesoros y piezas únicas, que pueden ir desde productos artesanos hasta joyas, ropa o muebles vintage.

Así que, si este fin de semana te apetece visitar un entretenido mercadillo, y buscar entre todos los tesoros disponibles, toma nota, pues aquí tienes varias opciones que se celebrarán durante estos días, coincidiendo con el arranque de la primavera.

Mercado de las Ranas. Barrio De Las Letras

Mercado de Las Ranas

El Barrio de las Letras saca sus tesoros a pie de calle, al más puro estilo de otros mercadillos del mundo, desde el mercado de las Pulgas de Saint-Ouen, en París, a Portobello Road, en Londres. En este mercadillo de Madrid, son más de 200 establecimientos comerciales los que abren sus puertas de manera ininterrumpida para mostrar y compartir sus infinitas propuestas.

La nueva edición del Mercado de las Ranas, que se celebrará el próximo sábado 21 de marzo, de 12.00 a 19.00 h, abarcando un espacio que va desde el número 2 de la calle Huertas hasta esa misma calle a la altura de la esquina con Costanilla de las Trinitarias.

The Festival by Olavide

'The Festival by Olavide' regresa al distrito de Chamberí con una celebración que incluye un poco de todo, desde moda y arte hasta gastronomía, decoración y música para darlo todo. Así, esta plaza, donde confluyen las calles de Santa Feliciana, Trafalgar, Gonzalo de Córdoba, Murillo, Palafox y Raimundo Lulio, se convertirá en un plan ideal para disfrutar del soleado fin de semana, un variado mercadillo que se celebrará el sábado 21 de marzo, de 11.00 a 20.00 h.

Alma Home Market

Esta edición de Alma Home Market abre las puertas de un piso de lujo ubicado en la mítica torre Iberia, poniendo a la venta un amplio surtido de artículos distintos. El objetivo de estos mercados, especializados en vaciado de casas, es ofrecer una opción rentable y sostenible, con la organización de un original 'market', donde encontrar artículos como muebles, decoración y muchos otros tesoros.

Aunque la primera fecha del mercado requiere de entrada previa, el Home Market celebrará dos jornadas de puertas abiertas, entre los días 21 y 22 de marzo, hasta completar aforo, de 11.30 a 14.30 h, y de 16.00 a 20.00 h (sábado), y de 11.30 a 14.00 h (domingo). Se recomienda no acudir antes a la cita, para evitar las aglomeraciones y las posibles molestias a otros vecinos.

Mercado del Encanto

Mercado del Encanto

Esta 'pop up' tan especial trae al centro de la capital una treintena de marcas de arte, moda, diseño y artesanía contemporánea, en una edición que transformará los espectaculares salones de un palacio en un espacio efímero lleno de creatividad y estilo. La doble edición especial del Mercado del Encanto acoge una gran variedad de marcas exclusivas, únicas y diferentes, de moda, diseño, artesanía, gastronomía y mucho más. Además, esta se convierte en una oportunidad única para darle un aire primaveral a tu hogar, con días para pasear sin prisas, descubrir piezas únicas y apoyar talento emergente.

Para amenizar la experiencia, en la terraza se podrá disfrutar de una oferta gastronómica y artesanal, al igual que el sorteo de una cesta con productos de los expositores. Con entrada libre y gratuita, el Mercado del Encanto se celebrará entre los días 20 y 22 de marzo, en horario de 17.00 a 21.00 h (viernes), 11.30 a 21.00 h (sábado) y 11.30 a 20.00 h (domingo), en el emblemático Palacio de Santa Bárbara (c/ de Hortaleza, 87).

El Déballage de la Moraleja. @deballagelamoraleja y @alcobendas.ayuntamiento

El Déballage de La Moraleja

Como si de un auténtico 'déballage' francés se tratara, el centro comercial El Bulevar (paseo de Alcobendas, 10) acogerá la celebración de 'El Déballage de la Moraleja', un mercadillo de almoneda, brocante y arte que busca asentarse de forma definitiva como una experiencia única para los amantes de la decoración 'vintage' y el coleccionismo.

Durante esta esperada jornada, más de 40 anticuarios y brocantes llegados de distintos puntos de España, Francia y Portugal se reúnen en el parking del centro comercial, ofreciendo una amplia variedad de piezas, que van desde sillerías antiguas hasta lámparas vintage, pasando por arte, pintura y escultura, objetos de colección, menaje de porcelana, libros antiguos, telas de época, alfombras y objetos de piel y cuero.

Las ventas se llevarán a cabo en el aparcamiento, donde los anticuarios y brocantes descargan sus camiones y furgonetas, ofreciendo su catálogo de productos. Esta modalidad de ventas busca así ofrecer un espacio repleto de oportunidades de compra. La tercera edición de 'El Déballage de la Moraleja' se celebrará en el aparcamiento del centro comercial El Bulevar, el próximo domingo 22 de marzo, de 10.00 a 20.00 h.

El Rastro de Las Rozas

Este rastro es, posiblemente, la mejor excusa para salir de Madrid y acercarse hasta la vecina localidad de Las Rozas una vez al mes. Una cita perfecta para los amantes y aficionados a las antigüedades y los muebles recuperados, y de los objetos de decoración procedentes de otras épocas y estilos (posters y carteles, adornos, cámaras, vinilos, cuadros, juguete antiguo, cómics, fotografías, complementos y bisutería, objetos curiosos, instrumentos y herramientas antiguos, libros, iluminación, vajillas...). Alrededor de 60 puestos con tesoros únicos para quienes vayan en busca de piezas de anticuario, coleccionismo y objetos vintage, con la garantía de poder aparcar fácilmente y tomar algo en las terrazas de alrededor de los puestos, instalados (esta vez como excepción), en el bulevar Camilo José Cela, el próximo sábado 21 de marzo, de 10.00 a 14.30 h.

Otros mercadillos que se celebran en Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, el Mercado de Productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival, los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid, el Mercadillo de Minerales o el Mercado de Motores.

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