Time Out dice

Tenemos una nueva dirección a incorporar dentro de esa nueva ola de bistrós y restaurantes regentados por argentinos donde ya estaban desde el reciente desaparecido Brazza o Gurisa, hasta propuestas más informales como Biri Biri, Poyo Club, Le Clan o Querido Martínez, por citar algunos de los que más ruido han estado haciendo durante los últimos meses. Ahora le toca el turno, en una de las calles más emblemáticas de Chamberí, al proyecto creado por el argentino Tomás Prodel, que cuenta con el ecuatoriano Ralph Rebeyrol como mano derecha desde que Caradura Bistró abrió sus puertas hace varias semanas.

Juntos han dado forma a un espacio en el que confluyen cocina desenfadada, ritmo contemporáneo y una estética muy alineada con la que encontramos en esos HIFI bars que también están proliferando como churros en la ciudad. Pero un aspecto importante que hace que esta apertura consiga desmarcarse de todas las demás: aquí encontramos dos propuestas muy diferentes dependiendo de si vamos a comer a mediodía o por la noche. Nosotros hoy nos vamos a centrar sobre todo en la ‘Cara B’, ya que hablamos recientemente de la ‘Cara A’ en este reportaje de los mejores brunch de Madrid (no puedes irte sin probar sus adictivas Hashbrowns, típicas de los diners estadounidenses).

Cuando cae la noche, este local de estética cinematográfica se convierte en el mejor refugio para aquellos que simplemente quieren disfrutar de un buen vino (los argentinos tienen especial protagonismo) y unos platillos que encajan a la perfección dentro de la etiqueta ‘not so fine dining’. Es aquí donde toman el protagonismo entrepanes como el ‘Bubba Shrim Roll’, que son unos mini brioche que contienen langostinos crujientes, emulsión de aguacate y mayo cítrica, o el ‘French Dispatch’, que consiste en dos rebanadas de pan que sirven de soporte para un festival a base de roast beef, cebolla caramelizada, pickles y queso emmental. Asegúrate de tener bien cerca una copa de la Gewürztraminer que firma Rutini (bodega fetiche en esta casa) para ser aún más feliz.

Uno de los platos con guiños a Argentina que no suele faltar en las comandas nocturnas es el ‘Matrimonio Parfait’, que combina una empanada de carne a cuchillo con otra rellena de jamón cocido y queso. Es una ración perfecta para compartir y puede ser el mejor acompañamiento posible para una de las elaboraciones más acertadas de su carta: ‘Piel Verde’. Se trata de unos puerros de buen tamaño y grosor que van confitados, vienen con una holandesa y se rematan con unas avellanas tostadas a modo de topping. Pide más pan –es de pita– porque lo vas a necesitar para no dejar rastro en le plato.

Y si te queda hueco para el postre, debes saber que en Caradura Bistró vas a poder elegir entre unos ‘Panqueques de dulce de leche’, de nuevo la ‘argentinidad’ sale a relucir, el ‘Mousse de chocolate con aceite de oliva y escamas de sal’ o una ‘Tarta Banoffe’ que está pensada para los más golosos. Si lo tuyo no es el dulce, mejor pide otra copa de vino (o directamente tu destilado favorito) y disfruta de su banda sonora porque la calidad de la música va en consonancia con la de los altavoces –fabricados en Japón en la década de los 80 y traídos directamente desde Ámsterdam– que encontramos en sus paredes.