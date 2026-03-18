La carta es sencilla, cabe en una hoja, pero te orientan para no perderte entre platos como janchi guksu, omuktang, bibimmyeon... De hecho, recomiendan, y es un acierto, compartir un menú de costillas (nos encantó la versión picante pero como van al medio con las mixtas acertáis seguro) para tu primer contacto con la barbacoa. Porque en este recién abierto restaurante coreano, a diferencia de otros del distrito como Go Hyang Mat o Miso, las brasas son las protagonistas de la casa. Hay un larguísimo tubo de extracción de humos en cada mesa porque aquí todo el mundo se reúne alrededor del carbón incandescente.
La cocina madrileña hoy es la suma de la cocina castiza, tradicional y regional con todas las culinarias regionales e internacionales que se practican, dándose a conocer en la ciudad. En ese mapa gastronómico global al que se tiene acceso en la capital, el continente asiático gana cada día posiciones, tanto en representación y variedad como en adeptos entre los comensales. Entre las cocinas asiáticas con una buena representación en la ciudad, nos centramos ahora en la cocina coreana, famosa por sus fermentados y encurtidos, pero rica en variedad y técnicas de elaboración. Con esta selección de restaurantes hacemos las maletas y, sin salir, de la M30, viajamos a través de diferentes ofertas gastronómicas coreanas: tradicionales, especializadas, fusión… ¡para todos los gustos!
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