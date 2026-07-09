Hay veranos en los que el teatro parece salir de los edificios porque dentro ya no cabe. No por exceso de público, aunque ojalá fuera siempre por eso, sino porque ciertas palabras necesitan piedra antigua, aire caliente, campanas lejos, murallas, plazas y esa oscuridad azulada de julio que hace que todo parezca un poco más serio. Este 2026, la ruta teatral española vuelve a proponer algo más que una agenda de festivales. Propone una manera de mirar el país: desde sus ruinas, sus patios, sus castillos, sus ciudades monumentales y esos escenarios al aire libre en los que un verso bien dicho puede cortar la respiración.

El conjunto de estos siete festivales dibuja un verano teatral generoso, ambicioso y, por momentos, muy emocionante. Almagro custodia el verso barroco con una mezcla de respeto y curiosidad. Olmedo lo acerca al oído. Escenario Patrimonio convierte la comunidad en mapa sensible. Escenas de Verano recuerda que la cultura también se construye desde la cercanía. Peñíscola mira al clásico desde una roca frente al mar. Olite le da un aire de cuento inquieto. Mérida se sienta sobre la piedra romana y vuelve a preguntarnos por el destino.

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