Time Out dice

Puede que Sant Antoni no necesite otra cafetería de especialidad. Desde que Federal aterrizó en el barrio a principios de los 2000, el café de especialidad se ha multiplicado hasta ocupar casi cada esquina. Pero no todas las aperturas son iguales. Fonik Café llega con argumentos sólidos.

Al frente está Juanita Arroyave, cuya historia de vida está estrechamente vinculada a una de los grandes linajes del café de especialidad en Colombia. Su familia impulsó Café Granja La Esperanza, muy aclamada internacionalmente.

La carta reúne los clásicos de cualquier buena cafetería, aunque también deja espacio para algunas propuestas de la casa, como el Cold Brew Foam, el 'affogato' o los matchas fríos elaborados con fruta de temporada. Varias de las bebidas, además, pueden pedirse en versión con alcohol.

La oferta para comer es breve y bien medida: cuatro bikinis, un par de bowls, bollería, tostadas y helados artesanos. Estos últimos los prepara cada día Nino Parrilla, tercera generación de una familia heladera al frente de la mítica Villar de Sevilla. Otro apellido con tradición que suma a Fonik.

La música merece una mención aparte. Lejos de ser un simple elemento de 'background', el local cuenta con un potente sistema de sonido de alta fidelidad y, durante los fines de semana, la cosa queda en manos de DJs que pinchan exclusivamente en vinilo.

Tiene una terraza que es una bendición, en la esquina de Tamarit con Rocafort.