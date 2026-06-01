Time Out dice

Graciela (cocina) y Miguel (sala) son los propietarios de La Fuga y comparten dos grandes pasiones: la gastronomía y el ciclismo, platos y ruedas. Por eso transformaron un local industrial con patio y en desuso durante años en una cafetería-restaurante-tienda donde la pasta y las pizzas artesanales, elaboradas con ingredientes de temporada y proximidad, triunfan tanto como el ciclista esloveno Tadej Pogačar en el Tour de Francia.

En la carta encontrarás brunch, pastelería, pasta fresca y seca, gnocchi, pizza al corte, focacce, opciones de carne, pescado y algún plato de cuchara. El amplio horario te permite desayunar, comer, merendar y cenar.

Para beber, zumos y smoothies prensados al momento, cervezas artesanas Hopsters, vinos catalanes, españoles e italianos, y cócteles (¡cinco variedades de Spritz!).

También organizan todo tipo de actividades: desde clases de cocina y conciertos hasta salidas en bicicleta en grupo por los alrededores de Barcelona.