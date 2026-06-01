Suscríbete
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

  1. La Fuga Barcelona
    Foto: La Fuga Barcelona | La Fuga Barcelona
    PreviousNext
    /2
  2. La Fuga Barcelona
    Foto: La Fuga Barcelona | La Fuga Barcelona
    PreviousNext
    /2

La Fuga Barcelona

  • Bares y pubs | Cafeterías
  • Dreta de l'Eixample
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
Publicidad

Time Out dice

Graciela (cocina) y Miguel (sala) son los propietarios de La Fuga y comparten dos grandes pasiones: la gastronomía y el ciclismo, platos y ruedas. Por eso transformaron un local industrial con patio y en desuso durante años en una cafetería-restaurante-tienda donde la pasta y las pizzas artesanales, elaboradas con ingredientes de temporada y proximidad, triunfan tanto como el ciclista esloveno Tadej Pogačar en el Tour de Francia.

En la carta encontrarás brunch, pastelería, pasta fresca y seca, gnocchi, pizza al corte, focacce, opciones de carne, pescado y algún plato de cuchara. El amplio horario te permite desayunar, comer, merendar y cenar.

Para beber, zumos y smoothies prensados al momento, cervezas artesanas Hopsters, vinos catalanes, españoles e italianos, y cócteles (¡cinco variedades de Spritz!).

También organizan todo tipo de actividades: desde clases de cocina y conciertos hasta salidas en bicicleta en grupo por los alrededores de Barcelona.

Detalles

Dirección
Consell de Cent, 350
Barcelona
08009
Transporte
M: Girona (L4)
Horas de apertura
De lu. a sá. de 10 a 24 h. Do. de 10 a 18 h
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.