“Reina magnífica es la butifarra catalana. En su versión más cruda y esencial se rellena con el magro del marrano (…) Magro aderezado únicamente con sal y pimienta. Nada más, nada menos. Esta es la fórmula original de la butifarra cruda. Simple, bella y carnal”. Este párrafo aparece en Cuina Catalana, el libro del cocinero Borja Sierra (Granja Elena) y del gastrónomo Òscar Gómez, y no podemos estar más de acuerdo.

Nuestros bocadillos preferidos

Nos encantan los perritos calientes, los tacos, las hamburguesas y los bocadillos de porchetta, de calamares o de pulled pork. Pero, por favor, no olvidemos nuestra maravillosa butifarra. El embutido catalán por excelencia no siempre ha recibido el respeto que merece. Por suerte, todavía quedan bares y restaurantes que la reivindican como lo que es: un producto gastronómico de primera categoría que nunca falta en sus cartas. Aquí tenéis una buena muestra.

