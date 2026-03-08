A veces uno busca escapar del ruido cotidiano y resguardarse en un lugar tranquilo. Basta una mesa de madera junto a una ventana, un café y el periódico para dejar echar la mañana o la tarde a gusto. Casa Pagès, en la calle Llibertat con Fraternitat —qué mejor cruce—, es uno de esos lugares donde refugiarse del bullicio. Desayunos de tenedor (12,90 euros), tapas, bocadillos, hamburguesas y menú de mediodía (14,90 euros).
¿Qué pedir? El bocadillo Platón, de botifarra con alcachofas o pimientos según la temporada. Y atención: también ofrecen una tapita de botifarra con seques (alubias).
Dónde: Llibertat, 19 (Gràcia)