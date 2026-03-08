Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Botifarra

Los mejores lugares para comer bocadillos de butifarra

Bares donde clavan el arte de servir la salchicha catalana entre dos panes

Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
Publicidad

“Reina magnífica es la butifarra catalana. En su versión más cruda y esencial se rellena con el magro del marrano (…) Magro aderezado únicamente con sal y pimienta. Nada más, nada menos. Esta es la fórmula original de la butifarra cruda. Simple, bella y carnal”. Este párrafo aparece en Cuina Catalana, el libro del cocinero Borja Sierra (Granja Elena) y del gastrónomo Òscar Gómez, y no podemos estar más de acuerdo.

Nuestros bocadillos preferidos

Nos encantan los perritos calientes, los tacos, las hamburguesas y los bocadillos de porchetta, de calamares o de pulled pork. Pero, por favor, no olvidemos nuestra maravillosa butifarra. El embutido catalán por excelencia no siempre ha recibido el respeto que merece. Por suerte, todavía quedan bares y restaurantes que la reivindican como lo que es: un producto gastronómico de primera categoría que nunca falta en sus cartas. Aquí tenéis una buena muestra.

¡NO TE LO PIERDAS! Los mejores bocadillos de Barcelona

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

Uno de butifarra, por favor

Casa Pagès

  • Bares de tapas
  • Vila de Gràcia
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Casa Pagès
Casa Pagès
Foto: Casa Pagès

A veces uno busca escapar del ruido cotidiano y resguardarse en un lugar tranquilo. Basta una mesa de madera junto a una ventana, un café y el periódico para dejar echar la mañana o la tarde a gusto. Casa Pagès, en la calle Llibertat con Fraternitat —qué mejor cruce—, es uno de esos lugares donde refugiarse del bullicio. Desayunos de tenedor (12,90 euros), tapas, bocadillos, hamburguesas y menú de mediodía (14,90 euros).

¿Qué pedir? El bocadillo Platón, de botifarra con alcachofas o pimientos según la temporada. Y atención: también ofrecen una tapita de botifarra con seques (alubias).

Dónde: Llibertat, 19 (Gràcia)

Leer más

Bodega Montferry

  • Sants - Montjuïc
  • Crítica de Time Out
Bodega Montferry
Bodega Montferry
Foto: Bodega Montferry

Montferry se ha hecho un nombre gracias a sus potentes bocadillos de desayuno, tan abundantes que casi se podrían considerar platos completos. Entre las propuestas destacan combinaciones como butifarra con berenjena, capipota con chimichurri o atún con queso y tomate seco, perfectas para arrancar la mañana con energía. También sirven tapas como bravas, tortillas, albóndigas o croquetas, en un ambiente de bodega clásica con un toque actual y precios asequibles.

¿Qué pedir? El bocadillo de botifarra no siempre está en carta, pero aparece de vez en cuando como bocadillo del día, por ejemplo con cebolla confitada y salsa Rosita. Conviene estar atentos a sus redes, donde lo anuncian a diario.

Dónde: Passatge de Serra i Arola, 13 (Sants)

Leer más
Publicidad

Bar Bocata

  • Bares de tapas
  • Sarrià - Sant Gervasi
  • Crítica de Time Out
Bar Bocata
Bar Bocata
Foto: Bar Bocata

Uno de los bares más de moda de Barcelona mezcla estética retro, barra protagonista y cocina vista. Funciona desde el desayuno de tenedor hasta la cena, con bocadillos cuidados, plato del día y platillos clásicos reinterpretados. Su famosa tortilla jugosa es la estrella, aunque los macarrones y el capipota también tienen muchos fans. Los tardeos y pop-ups animan el ambiente, joven y muy concurrido, donde no faltan influencers, caras conocidas y algún futbolista del Barça, bajo un equipo que ya ha abierto un segundo local en Diagonal, 343. 

¿Qué pedir? El bocadillo de butifarra DosErres marcada a la plancha y queso fundido.

Dónde: Travessera de Gràcia, 86 (Sarrià-Sant Gervasi)

Leer más

Conesa Entrepans

  • Bar de bocadillos
  • El Gòtic
  • Crítica de Time Out
Conesa Entrepans
Conesa Entrepans
Foto: Conesa Entrepans

Fundado en 1951 por Pedro Conesa, fue el primer fránkfurt que abrió en Barcelona, lo que lo ha convertido con el tiempo en un clásico de los bocadillos en la ciudad. Aquí no hay misterio: reinan los bocadillos calientes y contundentes, con la plancha como protagonista. La carta reúne cerca de cincuenta opciones, muchas de ellas sin gluten y también vegetarianas. Las colas forman parte de su día a día. El hijo del fundador ya se ha jubilado, pero el equipo de trabajadores ha tomado el relevo para que todo continúe igual.

¿Qué pedir? El bocadillo de butifarra con ajos tiernos, champiñones, cebolla caramelizada y salsa, o el de butifarra negra con cebolla caramelizada.

Dónde: Llibreteria, 1 (Gòtic)

Leer más
Publicidad

Bar Guixot

  • Mediterránea
  • El Raval
  • Crítica de Time Out
Bar Guixot
Bar Guixot
Maria Dias

Un bocadillo, un crepe o una ensalada: en principio, nada extraordinario. Pero quienes han pasado por el Guixot saben que aquí la historia cambia. Su carta reúne una quincena de bocadillos abundantes, variados y con combinaciones muy bien pensadas. Los crepes y las ensaladas mantienen el mismo nivel, y también preparan hamburguesas. El ambiente es distendido, con mucha clientela joven y un trato cercano. El Raval no sería igual sin este local, abierto desde 1986.

¿Qué pedir? El bocadillo Noctambulus (butifarra, setas, cebolla crujiente y pimiento verde) o el Rogenc (butifarra, queso de cabra, cebolla crujiente, mossolina de tomate y berenjena).

Dónde: Riereta, 8 (Raval)

Leer más
Recomendado
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Barcelona

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.