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Barcelona

Passeig de Gràcia
Foto: Ajuntament de Barcelona | Ajuntament de Barcelona
Foto: Ajuntament de Barcelona

Las tiendas más importantes del Paseo de Gràcia

Desde grandes firmas exclusivas a tiendas para todos los públicos

Escrito por Time Out Barcelona Editors
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Passeig de Gràcia se ha convertido en las últimas décadas en una de las arterias comerciales más importantes de la ciudad. Apenas quedan tiendas independientes (hola, alquileres estratosféricos) y las grandes cadenas internacionales han ocupado la mayoría de los locales. Por eso, el paseo parece un gran escaparate continuo, donde el lujo convive con el turismo de masas y las compras exprés. Entre arquitectura modernista y fachadas icónicas, comprar aquí es casi una experiencia urbana en sí misma, más allá de lo que se lleve o se gaste.

Nuestra selección

Hemos elegido tiendas de todo tipo y, sobre todo, para todos los bolsillos; desde las firmas más exclusivas a las más asequibles. La idea es recorrer el paseo sin prejuicios, saltando del lujo al low cost en pocos metros. Porque aquí, más que ir de compras, se trata de observar cómo la moda se mezcla con la ciudad y su ritmo.

¡NO TE LO PIERDAS! Tiendas de moda barcelonesa

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Lujo

Santa Eulàlia

  • Tiendas
  • Diseñador
  • Eixample
Santa Eulàlia
Santa Eulàlia
Foto: Santa Eulàlia

Fundada en 1843, con más de 2.000 m² dedicados a las principales firmas y colecciones internacionales de lujo para hombre y mujer, esta histórica tienda invita a perderse entre sus espacios y a respirar su legado. En su interior veréis piezas de Balenciaga, Balmain, Jacquemus o Tom Ford, entre muchas otras. El establecimiento dispone además de un atelier de sastrería y camisería a medida. ¡Ojo! Según la plataforma digital especializada en la industria de la moda The Business of Fashion, Santa Eulàlia figura entre las 30 mejores tiendas masculinas del mundo.

Dónde: Passeig de Gràcia, 91 (Eixample Dret)

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Valentino

Valentino
Valentino
Foto: Valentino

La firma italiana de lujo, creada en 1959 por el diseñador Valentino Garavani, es un imprescindible del Passeig de Gràcia. Su boutique —con una elegante sala dedicada a los bolsos— y unos escaparates donde se exhiben vestidos de aire casi haute couture la convierten en una parada obligatoria. Vale la pena entrar para contemplar las piezas que lucen celebridades actuales como Anne Hathaway, Jennifer Lopez o Gwyneth Paltrow, y del pasado como Jacqueline Kennedy Onassis y Elizabeth Taylor. Puro glamour.

Dónde: Passeig de Gràcia, 108 (Eixample Dret)

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Prada

Prada
Prada
Foto: Prada

Nacida en Milán en 1913 como un taller de artículos de viaje, Prada supo adelantarse a la idea de lujo tal como la concebimos hoy. En su boutique de Barcelona se reúnen sus colecciones de prêt-à-porter y una amplia selección de complementos de marroquinería de primer nivel. Tras más de un siglo de trayectoria, la firma se ha consolidado como una de las más influyentes del panorama internacional. Basta cruzar la puerta para comprenderlo.

Dónde: Passeig de Gràcia, 88 (Eixample Dret)

Louis Vuitton

Louis Vuitton
Louis Vuitton
Foto: Louis Vuitton

Considerada hoy una de las firmas de lujo más exclusivas del mundo, la casa francesa cuenta con 445 boutiques repartidas en más de 62 países. La buena noticia es que una de ellas está en el Passeig de Gràcia de Barcelona; la no tan buena, que nunca aplica descuentos a sus productos. ¿Soñáis con haceros con una de sus icónicas bolsas Speedy, Keepall o Neverful en Monogram Canvas? Entonces toca armarse de paciencia… y ahorrar, sobre todo ahorrar.

Dónde: Passeig de Gràcia, 82 (Eixample Dret)

Lujo asequible

Arket, COS y & Other Stories

  • Tiendas
  • Ropa de mujer
  • Eixample
Arket, COS y & Other Stories
Arket, COS y & Other Stories
Foto: Arket

Las tres tiendas pertenecen al gigante sueco de la moda H&M. Vamos por partes: COS se sitúa como la opción más 'de autor', apuesta por un minimalismo arquitectónico, con siluetas más conceptuales y tejidos de mayor apariencia premium. Arket, en cambio, se mueve en una línea más funcional y escandinava, centrada en básicos de calidad, atemporales y versátiles, con precios medios similares o ligeramente por debajo de COS. Y & Other Stories es la más creativa y femenina del trío: sigue más las tendencias, y juega con un estilo ecléctico. 

Dónde: 

Arket: Passeig de Gràcia, 26 (Eixample Dret)

COS: Passeig de Gràcia, 33 (Eixample Dret)

& Other Stories: Passeig de Gràcia, 8-10 (Eixample Dret)

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Sueños Negros y Sune by Sueños Negros

  • Tiendas
  • Zapatos
  • Gràcia
Sueños Negros y Sune by Sueños Negros
Sueños Negros y Sune by Sueños Negros
Foto: Sueños Negros

La historia de Sueños Negros arranca en un pequeño local de la calle Verdi y, tras varias aperturas, sigue evolucionando en los Jardinets de Gràcia. Pero más que una tienda, es toda una concept store: un espacio de 400 m² donde conviven moda y accesorios femeninos de marcas menos mainstream, con una cuidada selección de piezas exclusivas. A pocos metros, Sune by Sueños Negros ofrece una propuesta enfocada al público masculino, manteniendo el mismo universo estético. En ambos espacios también encontraréis objetos de decoración la mar de chulos. 

Dónde:

Sueños Negros: Passeig de Gràcia, 118 (Eixample Dret)

Sune by Sueños Negros: Passeig de Gràcia, 115 (Eixample Dret)

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Max & Co

Max & Co
Max & Co
Foto: MAX&Co

La línea más joven —y accesible— de Max Mara nació en 1986 con un espíritu desenfadado y una identidad muy clara. Su ADN: diseños innovadores, llenos de energía y con una paleta cromática viva y optimista. Sus colecciones están pensadas para el ritmo diario de una mujer urbana, joven y sofisticada. Ofrece de todo: abrigos, trenchs, vestidos, monos, denim, sudaderas… un armario completo con sello italiano. Forma parte del mismo grupo empresarial que Marina Rinaldi —especializada en tallas grandes— y Marella.

Dónde: Passeig de Gràcia, 47 (Passeig de Gràcia)

Maje

Maje
Maje
Foto: Maje

Maje es París. Forma parte del grupo francés SMCP, especializado en el accessible luxury y al que también pertenecen firmas como Sandro y Claudie Pierlot. Fundada en el año 2000 por la diseñadora Judith Milgrom, la marca ha conquistado a una clientela fiel gracias a un estilo inconfundiblemente parisino: femenino, urbano, elegante y con un punto poco convencional. En sus colecciones, modernidad, espíritu bohemio y originalidad se entrelazan con sutileza.

Dónde: Passeig de Gràcia, 49 (Eixample Dret)

Asequible

Uniqlo

Uniqlo
Uniqlo
Foto: Uniqlo

Si vuestro estilo es tan minimalista como un edificio de Tadao Ando, Uniqlo es vuestra tienda. La marca japonesa apuesta por prendas y complementos sencillos, básicos y versátiles, pensados para mujeres, hombres y niños, que pueden combinarse libremente durante todo el año. Además, destaca por el uso de tejidos innovadores y de gran calidad. Con más de 1.500 tiendas en todo el mundo, cuenta también con presencia en Barcelona; en la avenida Diagonal y en los centros comerciales La Maquinista y Glòries.

Dónde: Passeig de Gràcia, 18 (Eixample Dret)

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Mango

Mango
Mango
FOTO: Shutterstock

Salvo Mango Home, ubicada en la avenida Diagonal, todas las tiendas de Mango se concentran en el Passeig de Gràcia. Además, la cercanía entre locales permite que, sin moveros de aquí, podáis vestir a toda la familia de pies a cabeza con propuestas actuales y a precios asequibles. 

Dónde:

Mango: Passeig de Gràcia, 36 (Eixample Dret)

Mango Teen: Passeig de Gràcia, 65 (Eixample Dret)

Mango Man: Passeig de Gràcia, 29 (Eixample Dret)

Mango Kids: Passeig de Gràcia, 22 (Eixample Dret)

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Inditex

Inditex
Inditex
Foto: Zara

¿Qué decir de la multinacional textil de Arteixo que no sepamos ya? Poco queda por añadir: su nombre es sinónimo de éxito global y de dominio del fast fashion. Sobran las presentaciones. Su capacidad para interpretar tendencias y llevarlas a la calle en tiempo récord la ha convertido en un referente indiscutible del sector. Además, su presencia internacional es tan amplia que resulta difícil encontrar una gran ciudad sin alguna de sus tiendas. Evidentemente, en el Passeig de Gràcia están presentes sus principales marcas.

Dónde:

Zara: Passeig de Gràcia, 16

Bershka: Passeig de Gràcia, 7

Stradivarius: Passeig de Gràcia, 3

Oysho: Passeig de Gràcia, 13

Massimo Dutti: Passeig de Gràcia, 96

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