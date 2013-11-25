Fundada en 1843, con más de 2.000 m² dedicados a las principales firmas y colecciones internacionales de lujo para hombre y mujer, esta histórica tienda invita a perderse entre sus espacios y a respirar su legado. En su interior veréis piezas de Balenciaga, Balmain, Jacquemus o Tom Ford, entre muchas otras. El establecimiento dispone además de un atelier de sastrería y camisería a medida. ¡Ojo! Según la plataforma digital especializada en la industria de la moda The Business of Fashion, Santa Eulàlia figura entre las 30 mejores tiendas masculinas del mundo.
Dónde: Passeig de Gràcia, 91 (Eixample Dret)