Passeig de Gràcia se ha convertido en las últimas décadas en una de las arterias comerciales más importantes de la ciudad. Apenas quedan tiendas independientes (hola, alquileres estratosféricos) y las grandes cadenas internacionales han ocupado la mayoría de los locales. Por eso, el paseo parece un gran escaparate continuo, donde el lujo convive con el turismo de masas y las compras exprés. Entre arquitectura modernista y fachadas icónicas, comprar aquí es casi una experiencia urbana en sí misma, más allá de lo que se lleve o se gaste.

Nuestra selección

Hemos elegido tiendas de todo tipo y, sobre todo, para todos los bolsillos; desde las firmas más exclusivas a las más asequibles. La idea es recorrer el paseo sin prejuicios, saltando del lujo al low cost en pocos metros. Porque aquí, más que ir de compras, se trata de observar cómo la moda se mezcla con la ciudad y su ritmo.

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