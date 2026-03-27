Barcelona

Tame Impala
Foto: Primavera Tours | Tame Impala

Tame Impala

El grupo de Kevin Parker presenta 'Deadbeat' el 8 de abril en el Palau Sant Jordi
  • Palau Sant Jordi, Sants - Montjuïc
Borja Duñó
Escrito por Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
Publicidad

Después de sorprender al público del Primavera Sound 2025 con un DJ set sorpresa, donde por cierto, Kevin Parker estrenó alguna canción de su nuevo disco, ahora vuelve a Barcelona con banda para presentar como Dios manda Deadbeat (2025), su quinto álbum, seis años más tarde del anterior, The slow rush (2020). Será el miércoles 8 de abril y representará el estreno en el Palau Sant Jordi de un grupo que hemos visto unas cuantas veces en festival –el Primavera Sound–, pero no en sala, si no nos falla la memoria.

El nuevo trabajo, inspirado en la escena rave australiana, es una nueva colección de canciones con el estilo característico de Tame Impala: unos gramos de psicodelia, una pizca de electrónica y otro poco de pop etéreo, todo regado por el falsete marca de la casa, con singles como End of summer, Loser, Dracula y My old ways. Ganas de ver cómo funciona en directo al lado de hits como The less I know the better, Borderline y Let it happen.

Hará de telonero RIP Magic, proyecto de dance-punk de Marco Pini apadrinado por James Murphy de LCD Soundsystem, que ha producido y publicado en su sello DFA Records el single 5words. Si os dais prisa, todavía quedan entradas para el concierto, en Fever y a partir de 76 euros (más tasas).

Detalles

Dirección
Palau Sant Jordi
Pg. Olímpic, 5-7
Sants-Montjuïc
Barcelona
08038
Transporte
Espanya (L1-L3-FGC)
Precio
A partir de 76 euros

Fechas y horas

Publicidad
