Siete azoteas secretas de Barcelona y L’Hospitalet acogerán espectáculos este verano, con Oye Sherman en la programación

Del 12 de junio al 24 de julio, trece espectáculos de teatro, danza, música y comedia aterrizarán en las alturas

Además de los rooftops, las alturas de la ciudad ofrecen actividades durante el año que no te puedes perder. Una de las iniciativas que destaca es Terrats en Cultura: un festival de espectáculos en terrazas que tendrá lugar del 12 de junio al 24 de julio en varias azoteas de Barcelona y Hospitalet de Llobregat.

El festival ofrecerá 13 espectáculos de teatro, danza, música y comedia en siete terrazas poco conocidas del área metropolitana, con ubicaciones secretas que el público no descubre hasta unas horas antes de cada función. Además, este año llega el OFF-Terrats en Cultura, la rama del festival que amplía el alcance temporal del proyecto con espectáculos programados fuera de la temporada de verano.

Programación de Terrats en Cultura 2026

12 de junio - Thelee : El dúo formado por Jordi Corominas y Oleguer Montané presenta su nuevo EP BBBB en un concierto inaugural que incluirá una pequeña fiesta para celebrar el inicio de la temporada. Teatres en Cultura Thelee 19 de junio - Jorge-Yamam Serrano (L'esquerda) : Propuesta de artes escénicas escrita y dirigida por Serrano e interpretada por Cristina Gàmiz. Afronta, con dosis de humor, la persistencia del trauma de un abuso escolar.

3 de julio - Alicia Reyero (JOLGORIO) : Obra dirigida por Lali Álvarez que convierte la terraza en un espacio de celebración y ritual donde el tiempo, el cuerpo, la memoria y el deseo son los protagonistas.

9 de julio - Pablo Macho Otero (A fuego) : Monólogo satírico inspirado en la fascinación del autor por la figura de Heróstrato.

10 de julio - Oye Sherman y Esther López (Se abre el telón) : Propuesta de stand-up que revisita el humor popular, acompañada de una cata de vinos de la DO Catalunya.

15 de julio - Daniel Lumbreras : Proyecto musical experimental centrado en el uso de la voz como instrumento y la improvisación fonética.

16 de julio - Carmen Aciar : Actuación musical en el marco de la programación de las terrazas.

17 de julio - Acaracan : La banda de Nou Barris interpreta los temas de su disco La búsqueda en un formato de rumba adaptado a la terraza.

23 de julio - Enric Nolla (La culpa no es de la estaca si el sapo salta y se ensarta) : Pieza de urgencia sobre el exilio y la identidad interpretada por la actriz venezolana Dailyn Valdivieso.

24 de julio - Mar Garcia y Javi Soler (Un paso adelante) : Espectáculo de danza que reflexiona sobre el fracaso y su potencial creativo a partir de la experiencia de las audiciones.

Septiembre - Caryl Churchill (Siete niñas judías. Una obra para Gaza): Dentro del OFF-Terrats, una pieza que sitúa la infancia en el centro para mostrar cómo los adultos construyen los relatos ante la guerra.

Las entradas para el público general ya están a la venta desde el pasado 8 de mayo y se pueden adquirir a través de la web de Terrats en Cultura. Los precios son de 15 euros (venta anticipada) y 18 euros (a partir del 6 de junio). Cabe destacar que todas las entradas incluyen una consumición.

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