Arde Bogotá actuará por sorpresa en el Cruïlla 2026 tras anunciarse con un nombre falso en el cartel

Quizás no os habíais fijado, però en el programa del Cruïlla 2026 se anuncia un grupo, Bigger Splash, que actúa a las 21 h del viernes 10 de julio en el escenario Vueling y que hasta hoy nadie sabía cuál era. Ayer, sin embargo, cuando actuó en el Mad Cool se reveló su identidad. Bajo ese nombre se escondían Arde Bogotá, que al mismo tiempo publicaban su nuevo single 'Bigger splash'. No tenía más secreto, el nombre del grupo ficticio era el título de la canción, segundo adelanto de su nuevo disco.

Mad Cool, Cruïlla i BBK Live son los tres festivales elegidos por la banda de Cartagena para esta acción sorpresa que, después de la actuación de Madrid, ya no serà tan sorpresa. Ahora bien, la identidad Bigger Splash solo existirà en estas tres ocasiones con el objetivo de "expandir su universo narrativo". Si nos fijamos en la actuación de Madrid, una breve pieza escénica precede a la actuación en la que un supuesto ingeniero somete al público a un experimento por el cual Bigger Splash se convierte en Arde Bogotá.

Este serà solo uno de los muchos momentos que la nueva edición del Cruïlla tiene preparada para el público. Desde los grandes cabezas de cartel como David Byrne y Pixies, a nombres importantes de la escena catalana como Els Pets, Mishima, Mazoni, Sidonie, y Rigoberta Bandini entre una enorme representación de talento local, pasando por The Black Crowes, Garbage, Suede, The Hives, Faithless, Two Door Cinema Club, Bomba Estéreo y Jovanotti, entre las decenas de nombres de un programa que comenzó ayer miércoles con actuaciones como las de Renée Rapp y Halsey y que dura hasta el sábado 11.

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