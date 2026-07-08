Todos los grupos catalanes (y de los Países Catalanes) del Cruïlla 2026, una edición con denominación de origen

Todos los grandes festivales de Barcelona se jactan de apoyar al talento local, pero a menudo –con contadas y célebres excepciones– suelen actuar en escenarios secundarios y a primera hora de la tarde, cuando la gente todavía no ha acabado de llegar al recinto y cae un sol de justicia, por lo que el público se refugia a la sombra en lugar de ponerse delante. Sí, se les da visibilidad, porque el nombre sale en el cartel y mola estar bajo el paraguas de un festival de prestigio. Ahora bien, ¿cuánta gente los acaba viendo realmente?

Este año nos hemos fijado en el cartel del Cruïlla 2026 y de los más de sesenta artistas que actúan en el festival hemos contado 26 procedentes de Cataluña o de los Países Catalanes; más de un cuarenta por ciento. Además, están bastante bien repartidos por los escenarios y los horarios de la parrilla, de manera que casi podrías pasarte todo el festival saltando de concierto en concierto sin abandonar la denominación de origen. Así pues, del 8 al 12 de julio, en el Parc del Fòrum, tendremos una muy sustanciosa representación de nuestra escena musical, aparte de los grandes nombres internacionales.

Foto: Cruïlla Greta

Más allá de Pixies y David Byrne

El miércoles inauguran el festival Halsey y Renée Rapp, pero también se puede hacer un recorrido por los sonidos más jóvenes del país, pasando por el R&B de Galgo Lento, el nuevo proyecto de Greta (Farelo, hermana de Mushka y Bad Gyal) y el pop urbano de Xicu (Cesc Valverde, batería de Ginestà). El jueves, fuera de Garbage, Suede y Pixies, destacan los clásicos del post-hardcore Standstill, que recuperan su emblemático disco Vivalaguerra (2006), que ha cumplido 20 años, pero también está la mallorquina Maika Makovski, los jóvenes rockeros Ypnosi, el dúo de folk Alosa, y otros grupos catalanes de larga trayectoria como Mishima, Sidonie y Mazoni.

Foto: Cruïlla Fades

Si bien la jornada del viernes está encabezada por The Black Crowes y David Byrne, nuestro recorrido con D.O. nos lleva al power pop de nueva hornada de Dan Peralbo i el Comboi, el pop urbano y electrónico de Alizzz, el R&B del dúo barcelonés OKDW, la intensidad indie rock de Palo Domado (desde Benicarló) y el synth-pop dark-wave del dúo barcelonés Huir; mientras que el sábado, entre los conciertos de The Hives, Two Door Cinema Club y Faithless podremos ver a primeras espadas del panorama catalán como Els Pets, La Ludwig Band, Svetlana y Rigoberta Bandini, aparte de otros grupos y artistas destacados de casa como Fades, Lecocq, Vecinos, The Crab Apples, Paco Pecado y Svsto.

Horarios y escenarios

Miércoles 8 de julio

Galgo Lento (16.45 h) - Imagin

Greta (20.15 h) - Imagin

Xicu (20 h) - Imagin

Jueves 9 de julio

Standstill (18 h) - Estrella

Periferia (18 h) - Imagin

Mishima (19 h) - Occident

Maika Makowski (19 h) - Vueling

Alosa (19.45 h) - Imagin

Ypnosi (21.30 h) - Imagin

Sidonie (21.45 h) - Vueling

Mazoni (23.30) - Imagin

Viernes 10 de julio

Dan Peralbo i el Comboi (18.30 h) - Vueling

Alizzz (19 h) - Occident

OKDW (20.15) - Imagin

Palo Domado (00.15 h) - Imagin

Huir (4 h) - Imagin

Sábado 11 de julio

Lecocq (18.15 h) - Imagin

Fades (18.30 h) - Bonpreu Esclat

Els Pets (18.45 h) - Occident

Vecinos (20.15 h) - Imagin

Rigoberta Bandini (21.45 h) - Occident

The Crab Apples (22.15) - Imagin

La Ludwig Band (22.30 h) - Vallformosa

Paco Pecado (00.15 h) - Imagin

Svetlana (2.15 h) - Imagin

Svsto (4 h) - Imagin

Encontrarás más música en directo en la lista de los grandes conciertos que se hacen en Barcelona en 2026-27