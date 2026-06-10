Así cambiarán las etiquetas de todas las conservas de pescado y marisco a partir de ahora (y ya no te podrán engañar)

[category]
[title]
Solo los productos que cumplan unas características específicas de tamaño y origen podrán conservar el nombre, como 'sardinillas' o 'angulas'
Se acerca el verano y la época de vermuts, pero este 2026 serán diferentes, ya que las conservas de pescado y marisco (como los envases de mejillones, berberechos o sardinas) acaben de cambiar por completo. Desde el 2 de enero de 2026, ha entrado en vigor una nueva normativa del BOE que obliga a poner orden en las etiquetas del súper. Esto significa que, a partir de ahora, el nom comercial de estas latas se tendrá que ajustar al milímetro a la denominación científica de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) para evitar malentendidos.
La ley será exigente con el tamaño y el peso para poder utilizar según qué nombres en las latas. Por ejemplo, para poder poner sardinilla, la sardina en cuestión tendrá que medir exactamente entre 11 y 15 cm si viene del Mediterráneo, y una anguila solo se podrá etiquetar como angula si mide menos de 12 cm.
La nueva normativa también jubila las leyes del siglo pasado, que todavía regulaban los mejillones o las almejas, para integrar estas conservas de pescado y marisco en un sistema mucho más transparente. A partir de ahora, se tendrá que definir claramente en la etiqueta si el producto está entero, desmigado o si son cocochas.
La próxima vez que queráis preparar un vermut, o un plato con estos ingredientes, tendréis que hacer de detectives y fijaros en cuatro datos clave de la lata: el nombre comercial, el nombre científico, la zona donde se ha pescado y cómo viene presentado el producto.
Los fabricantes que no cumplan la norma se enfrentarán a sanciones de la Generalitat, así que no os olvidéis las gafas de cerca en vuestro próximo viaje al súper.
[category]
[title]
Discover Time Out original video