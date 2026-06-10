Así cambiarán las etiquetas de todas las conservas de pescado y marisco a partir de ahora (y ya no te podrán engañar)

Se acerca el verano y la época de vermuts, pero este 2026 serán diferentes, ya que las conservas de pescado y marisco (como los envases de mejillones, berberechos o sardinas) acaben de cambiar por completo. Desde el 2 de enero de 2026, ha entrado en vigor una nueva normativa del BOE que obliga a poner orden en las etiquetas del súper. Esto significa que, a partir de ahora, el nom comercial de estas latas se tendrá que ajustar al milímetro a la denominación científica de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) para evitar malentendidos.

La ley será exigente con el tamaño y el peso para poder utilizar según qué nombres en las latas. Por ejemplo, para poder poner sardinilla, la sardina en cuestión tendrá que medir exactamente entre 11 y 15 cm si viene del Mediterráneo, y una anguila solo se podrá etiquetar como angula si mide menos de 12 cm.

Unsplash Conservas

La nueva normativa también jubila las leyes del siglo pasado, que todavía regulaban los mejillones o las almejas, para integrar estas conservas de pescado y marisco en un sistema mucho más transparente. A partir de ahora, se tendrá que definir claramente en la etiqueta si el producto está entero, desmigado o si son cocochas.

A tener en cuenta en el supermercado a partir de ahora

La próxima vez que queráis preparar un vermut, o un plato con estos ingredientes, tendréis que hacer de detectives y fijaros en cuatro datos clave de la lata: el nombre comercial, el nombre científico, la zona donde se ha pescado y cómo viene presentado el producto.

Los fabricantes que no cumplan la norma se enfrentarán a sanciones de la Generalitat, así que no os olvidéis las gafas de cerca en vuestro próximo viaje al súper.

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