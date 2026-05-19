Así es Vibra, la heladería artesana que apuesta por el helado de carquinyoli y se hizo viral tras la rúa del Barça

“El concepto de hacer barrio no es para que quede bonito, sino porque queremos generar un espacio donde la gente se conozca, que te atiendan por tu nombre y sepan qué vas a pedir”, asegura Marc, uno de los cuatro fundadores de la heladería Vibra, para explicar la filosofía del local. Este rincón gastronómico del Eixample abrió el 8 de abril y se ha hecho viral en las redes porque, durante la rúa del Barça, consiguieron hacer llegar su helado a los jugadores Robert Lewandowski y Wojciech Szczęsny.

La idea de abrir una heladería surgió de un grupo de amigos que, a pesar de tener trabajos convencionales de oficina, decidieron emprender con un proyecto que les motivase. “Queríamos hacer algo nuestro, pensado como si lo hiciéramos para nosotros mismos como consumidores, porque somos unos locos de los helados, y así podemos convertir nuestra pasión en un oficio”, relata Ona, otra de las fundadoras. Ella, por ejemplo, ha dejado por completo su trabajo en una multinacional para dedicarse exclusivamente a hacer y servir helados en el local, que se encuentra en la calle de Enric Granados, 115.

Vibra Fundadores de Vibra

Teniendo en cuenta que Barcelona es la ciudad del Estado español con más heladerías - concretamente hay más de 240 -, Juanjo, el tercer miembro del equipo, asegura que Vibra es diferente: “En una Barcelona llena de heladerías italianas y argentinas - que también nos gustan-, faltaba una heladería con sabores catalanes hecha por gente joven”. Y la gastronomía catalana no es solo un decir, ya que en Vibra ofrecen, aparte de los helados tradicionales, helado de carquinyoli y de crema catalana, donde ellos mismos queman el azúcar para ofrecer una sensación fiel al postre. Como hace poco más de un mes que están abiertos, todavía tienen sabores en el laboratorio, como el de chocolate con aceite y sal, o el de bizcocho (específicamente, el de la abuela de Juanjo).

Él también ha reconocido que la idea del proyecto nace de la frustración de entrar a espacios de restauración de la ciudad donde te dan la bienvenida con un hello, y reivindica que Vibra quiere ser un espacio que devuelva Barcelona a su esencia. Según él, “cuando entras a diferentes locales de la ciudad o paseas por según qué calles céntricas, te da la sensación de que podrías estar en cualquier lugar del mundo”.

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Una de las estrategias de Vibra para hacer barrio, por ejemplo, ha sido salir a la calle y pedir a los vecinos que hicieran dibujos de elementos emblemáticos de Barcelona; y después, la heladería ha convertido estas ilustraciones en la decoración de sus tarrinas. Y, de nuevo, como son un establecimiento recién nacido, todavía están cocinando ideas, pero os podemos avanzar que preparan colaboraciones con grupos de música catalana e instituciones culturales de la ciudad para promover la cultura local a través de sus helados.

¿Cómo llegó su helado a los jugadores del Barça?

Cuando solo hacía tres días que habían abierto la tienda, estrenaron un cartel en la entrada donde se podía leer “Vols un gelat?” (¿Quieres un helado?). El mismo día de la rúa, Juanjo se dio cuenta de que la calle de París, por donde pasaría el autobús del Barça, quedaba justo al lado de Vibra. Pensó que, aunque parecía imposible, podían intentar coger el cartel y llevar una tarrina a los jugadores.

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Entonces, Ona preparó una tarrina de chocolate, avellana y fresa, y se fueron hacia la rúa. Primero lo intentaron en un tramo del recorrido, y aunque Szczęsny los vio, la policía le impidió acercarse. Pero al segundo intento, un fotógrafo vio que el portero pedía el helado, cogió la bolsa donde estaba la tarrina y se la acercó a los jugadores polacos que, a juzgar por las fotografías, parece que estaba para chuparse los dedos.

Los fundadores de Vibra no pueden calcular el impacto exacto de la rúa del Barça en la llegada de nueva clientela, pero seguro que los jugadores habrán recomendado el helado, ya que Frenkie de Jong visitó el local unos días más tarde.

Seguro que leyendo esto te han entrado ganas de comer helado, así que aquí te recomendamos las mejores heladerías de Barcelona.