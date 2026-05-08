Así será el nuevo restaurante italiano en Barcelona de un chef con tres estrellas Michelin

Si decimos ‘avenida del Paral·lel, número 164’, quizá os quedáis igual. Pero si añadimos ‘el antiguo local de Tickets y Teatro Kitchen & Bar’, seguro que ya os situáis. Un poco de contexto rápido: en 2011, Albert Adrià abrió Tickets y lo convirtió en un templo del tapeo de alta cocina a escala global.

Nueve años de vida, una estrella Michelin, tres soles Repsol y presencia en The World's 50 Best Restaurants. En 2022, Teatro Kitchen & Bar ocupó el espacio, con el chef Oliver Peña al frente: estrella Michelin en noviembre de 2024 y cierre apenas un mes después. Fast forward: febrero de 2025. El local lo compra Orobianco, con Inna Skriabina como gerente y Paolo Casagrande como director gastronómico.

Hablemos de Orobianco. Es un grupo restaurador con sede en Calpe. Su restaurante homónimo luce una estrella Michelin, un solete Repsol y el puesto 29.º en el ranking de los Mejores Restaurantes Italianos fuera de Italia, según 50 Top Italy. En la cocina, el chef Andrea Drago.

Foto: Time Out Barcelona Osteria Condal

Hablemos de Casagrande. Italiano, formado en la Alfredo Beltrame Hospitality School, en Vittorio (Véneto), y curtido en restaurantes de alta cocina de Milán, Londres y París. En 2016 aterrizó en Barcelona para trabajar en el Lasarte de Martín Berasategui, su mentor.

Foto: Time Out Barcelona El equipo de la futura Osteria Condal

“Queremos crecer como grupo y Barcelona es el sitio perfecto para hacerlo; aquí hay más oportunidades que en Calpe”, nos explica Inna. Osteria Condal se inaugurará a finales de junio o principios de julio de este año. La idea: alta cocina de raíz mediterránea y toques internacionales, pero en formato más relajado –carta con muchas opciones para compartir y dos menús degustación–, alejada de la liturgia del fine dining clásico.

“Nuestra intención es que los clientes se diviertan, jueguen, experimenten y disfruten con producto de altísima calidad, sin la presión del mundo gourmet”, resume Andrea Fiori, chef de Osteria Condal, con pasado profesional en Shanghái, Bérgamo, el lago de Como y también Lasarte.

Con el nombre del nuevo restaurante ya se puede intuir por dónde irán los tiros. Es un doble guiño italo-barcelonés: “En Italia, una osteria puede ser un local muy informal o un gran restaurante con estrella Michelin”, puntualiza Paolo.

Foto: Osteria Condal Osteria Condal

La carta cambiará cada tres meses y “siempre habrá sorpresas para que sea una experiencia diferente cada vez que se vaya”, añade Andrea. Arrancarán con aperitivos como la tartaleta crujiente de gamba —con masa de queso parmesano, rellena de mayonesa de cabeza de gamba, crema de queso mató ahumado y la gamba por encima con polvo de tomate— y platos como la cuajada templada de galera y limón confitado, el risotto con ragú de lengua de ternera glaseada y salsa verde y el rodaballo con berenjena tailandesa y miso. En la carta de vinos habrá 300 referencias, sobre todo españolas, con algunas propuestas de Francia e Italia.

“El equipo de Osteria Condal es joven, dedicado y con ganas”, dice Paolo. Muchos vienen de Teatro Kitchen & Bar, como Agostina Fernández (sala), Marc Dot y Aldana Godoy (sumillería) o Lorenzo Rossi (segundo de cocina).

Del diseño del local se está encargando el prestigioso Astet Studio (responsable de Leña, de Dani García). Inna y Paolo no nos quieren dar muchos detalles para proteger el efecto sorpresa, pero nos sueltan dos pistas: cocina abierta y coctelería en posición central.

El tíquet medio será de 110-120 euros. Para empezar, abrirán de martes a sábado por la noche y sábado también al mediodía. Y la dirección… bueno, ya la tenéis.

Restaurantes con estrella Michelin de Barcelona