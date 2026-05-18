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Barcelona instalará una pantalla gigante en un parque para ver gratis la final de la Champions del Barça

El 23 de mayo a las 18 h, el equipo se enfrentará al Olympique de Lyon y, si ganan, habrán conseguido el triplete junto con la Liga y la Copa de la Reina

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Jugadores del Barça
Ajuntament de Barcelona | Jugadores del Barça
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Sí, sí… mucha nostalgia por el Barça de Guardiola y el “Copa, Liga y Champions”, pero las blaugranas han conseguido dos tripletes en los últimos cinco años. Y si ganan la final de la UEFA Women’s Champions League 2026, que se celebrará en el estadio Ullevaal de Oslo, en Noruega, contra el Olympique de Lyon, lo pueden volver a hacer.

Para presenciar este momento histórico del Barça, Barcelona ofrece una manera gratuita de ver el partido en comunidad, para sentir el clamor que todos saben, en el parque de Glòries.

Plaza de las Glòries Catalanes
Foto: Ayuntamiento de BarcelonaPlaza de las Glòries Catalanes

En este ya-no-tan-nuevo pulmón verde de Barcelona se instalará una pantalla gigante para ver el partido final de la Champions, que se disputará el sábado 23 de mayo a partir de las 18 h (te recomendamos ir bastante antes para coger sitio). Además, el parque de Glòries es el espacio ideal para hacer un poco de pícnic antes del partido y coger fuerzas para animar.

El parque de las Glòries, lleno de actividades que no te puedes perder

Si todavía no has paseado por allí, te recomendamos que le eches un vistazo, porque es un espacio lleno de vida en el centro de la ciudad. Los fines de semana, por ejemplo, encontrarás el espacio de juegos de 0 a 99 años, donde se puede elegir entre un centenar de juegos de mesa y jugar allí mismo. Y entre semana, te toparás con gente bailando todo tipo de ritmos en encuentros improvisados u organizados, como los del Marvin, que hace clases de zumba silenciosas donde cada uno lleva auriculares con música sincronizada para sumergirse en el sonido.

Para estar al día de los planes gratuitos en la ciudad, puedes consultar nuestra lista, donde seguro que encontrarás una opción que se adapta a ti.

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