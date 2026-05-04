Blanca Llum Vidal y otros poetas recitarán en la plaza de la Virreina de Gràcia, en un acto gratuito y abierto a todo el mundo

La Poetada llegará el sábado 9 de mayo y contará con micrófono abierto para quienes quieran leer sus creaciones

De la misma manera que en mayo la ciudad se llena de flores por la llegada de la primavera, también se llena de actividades gratuitas. Una de ellas es La Poetada, que celebrará su cuarta edición el sábado 9 de mayo a las 12 h en una de las plazas más bonitas del barrio de Gràcia: la de la Virreina.

El recital contará con la presencia de autores de referencia de la poesía catalana contemporánea como Blanca Llum Vidal, autora de Tan bonica i tirana, entre otros. El resto del repertorio lo conformarán M. Antònia Massanet, Fidel Picó, Raquel Santanera, Sandra Blanch, Carla Fajardo, Aina Torras, Alba Vinyes y Alba Palau.

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Tú también puedes participar

En este recital de poesía gratuito y abierto a todo el mundo, habrá un espacio de micrófono abierto al final del acto. Esto significa que todos aquellos poetas que quieran compartir sus creaciones con el público, también podrán hacerlo.

La literatura catalana siempre recorre las calles de Barcelona, así que, si después del recital del sábado 9 de mayo tienes ganas de más letras, puedes ir al primer Diumenges al jardí del Ateneu Barcelonès, una fiesta de lectura silenciosa.

Este fin de semana contará con muchas más actividades: ¡consulta los mejores planes de sábado y domingo en Barcelona en esta lista!