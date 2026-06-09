Calles cortadas y afectaciones en el transporte público por la llegada del Papa León XIV a Barcelona del 9 al 11 de junio

Ciutat Vella, l'Eixample y Sants-Montjuïc serán las zonas más afectadas, con cortes y restricciones que afectarán a los peatones, a los conductores de vehículos individuales y a los usuarios de TMB

El papa León XIV llega este martes 9 de junio a Cataluña. Con el fin de preparar Barcelona para la visita, habrá cortes y afectaciones de transporte que alterarán los recorridos de todo tipo de usuarios, ya sean peatones, conductores de vehículos individuales o usuarios de transporte público.

Aquí podéis consultar en detalle el recorrido del Santo Padre, pero os hacemos un breve resumen: el día 9 de junio está previsto el aterrizaje en el aeropuerto y la celebración de los primeros actos en la Catedral y en el Estadio Olímpico de Montjuïc. El día 10 tendrán lugar los actos centrales, sobre todo en el ámbito de Ciutat Vella y en la Sagrada Familia, y el día 11 se producirá su salida y la desactivación progresiva del dispositivo.

Una manera original de seguir el recorrido del Papa en directo sin tener que acercarse a las zonas afectadas, pero en comunidad y al aire libre, es a través de pantallas gigantes que se instalarán en estos dos puntos de la ciudad.

Ciutat Vella

A Ciutat Vella, en los entornos de la Catedral y del Palacio Episcopal, habrá restricciones de tráfico y estacionamiento: desde las 7 h del lunes 8 de junio hasta las 10 h del jueves 11 de junio (incluidas motos, ciclomotores y bicicletas en la acera), en la avenida de la Catedral, entre la plaza de Antoni Maura y la plaza Nova.

En el Raval, en las calles de los entornos de la iglesia de Sant Agustí y la plaza de la Gardunya, habrá cortes de circulación los días 9 y 10 de junio, con controles de acceso y regulación de peatones en los momentos de máxima afluencia.

El martes 9 de junio puede haber cortes puntuales para el montaje y traslado de materiales. El miércoles 10 de junio (a partir de las 7 h en una primera fase y a partir de las 12 h en calidad de corte total, y hasta la medianoche) estará prohibido aparcar (incluidas motos, ciclomotores y bicicletas en la acera) y quedarán cortados al tráfico los espacios siguientes:

Hospital (ambos lados), desde la Rambla hasta rbla. Raval

Gardunya (toda la plaza)

Jerusalem (ambos lados), desde pl. Gardunya hasta Hospital

Sant Agustí (toda la plaza)

Arc de Sant Agustí (ambos lados), desde Hospital hasta Sant Pau

L’Eixample

L’Eixample será el ámbito con un impacto más intenso, especialmente en la zona de la Sagrada Familia. Durante el miércoles 10 de junio y la madrugada del día 11, se establecerá un amplio perímetro de seguridad con restricciones de circulación y estacionamiento que afectarán tanto a los grandes ejes viarios como a la red secundaria de calles. Esta configuración comportará desvíos generales de tráfico y una afectación notable en la red de autobuses.

Desde la plaza del Cinc d’Oros hasta la calle de Lepant, y entre las calles de Provença y Còrsega, estará prohibido aparcar, y quedarán cortados al tráfico desde las 7 h del día 10 de junio hasta las 2 h del jueves 11 de junio los espacios siguientes:

Av. Diagonal (ambos lados), desde pl. Cinc d’Oros hasta Bruc

Rosselló (ambos lados), desde Pau Claris hasta Lepant

Pau Claris (ambos lados), desde Còrsega hasta Rosselló

Roger de Llúria (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Bruc (ambos lados), desde Còrsega hasta av. Diagonal

Girona (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Bailén (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Pg. Sant Joan (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Roger de Flor (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Nàpols (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Sicília (ambos lados), desde Còrsega hasta València

Sardenya (ambos lados), desde Còrsega hasta València

Marina (ambos lados), desde Rosselló hasta València

Lepant (ambos lados), desde Rosselló hasta València

Provença (ambos lados), desde Sicília hasta Lepant

Mallorca (ambos lados), desde Sicília hasta Lepant

València (ambos lados), desde Sicília hasta Lepant

Sants-Montjuïc

El martes 9 de junio, a partir de las 12 h, es corta la circulación en la montaña de Montjuïc: solo quien disponga de acreditación podrá acceder a los entornos del Estadio Olímpico. Habrá controles de acceso en la avenida de la Reina Maria Cristina con la plaza de Espanya, en la calle de Lleida con la avenida del Paral·lel, en la plaza de Carlos Ibáñez y en la calle del Foc con el paseo de la Zona Franca. Los vehículos privados no podrán acceder a este perímetro.

Desde las 7 h del lunes 8 de junio hasta las 2 h del miércoles 10 de junio no se puede aparcar (incluidas motos, ciclomotores y bicicletas en la acera) en los espacios siguientes:

Pg. Olímpic (ambos lados), desde pg. Migdia hasta av. Estadi

Av. Estadi, vial con forma de L (entre las pistas de pádel Picornell e INEFC)

Av. Estadi (ambos lados), desde pg. Santa Madrona hasta Jocs del 92

Jocs del 92 (ambos lados), desde av. Estadi hasta Foc

Vial de l’Olivera (ubicado en pg. Olímpic, entre el Palau Sant Jordi y el Estadio Olímpico)

Refuerzo del transporte público en Montjuïc y en la Sagrada Familia

TMB reforzará entre un 30 y un 50% la oferta de metro de las líneas que más se acercan a Montjuïc a partir de la tarde y la noche del 9 de junio. Al mismo tiempo, se activará también un dispositivo especial de personal en 26 estaciones, con refuerzo de agentes de atención y regulación de flujos para gestionar el aumento de afluencia y garantizar la seguridad de los desplazamientos.

En Montjuïc se pondrá en marcha un servicio de bus lanzadera entre la plaza de Espanya y el Estadio Olímpico, con nueve autobuses articulados, y se incrementará la frecuencia del funicular. Varias líneas de autobús que atraviesan la montaña verán recortado o desviado su recorrido, sobre todo las líneas 13, 55, 125 y 150, así como la ruta sur del Bus Turístic. Las líneas X3 y 23 mantendrán el recorrido habitual siempre que las condiciones de afluencia lo permitan.

Este dispositivo se complementará con restricciones del tráfico privado en los principales accesos al Anillo Olímpico, con regulación específica por parte de la Guardia Urbana. Los servicios de movilidad compartida también quedarán regulados dentro de los perímetros de seguridad, con restricciones específicas que afectarán tanto al servicio municipal como a los operadores privados.

El miércoles 10 de junio, coincidiendo con los actos centrales en la Sagrada Familia, el refuerzo del transporte público será aún más intenso y generalizado en toda la red.

La oferta de metro se incrementará entre un 30 y un 65% por la tarde, con más convoyes en todas las líneas principales y reducción de los intervalos de paso para absorber la fuerte demanda prevista. Se movilizarán unas 150 personas más con un operativo especial en 32 estaciones para garantizar la seguridad y la fluidez de los desplazamientos.

La estación de metro de Sagrada Familia permanecerá cerrada todo el día, y los trenes de las líneas 2 y 5 circularán sin detenerse en ella. En la estación de Verdaguer de la línea 4, durante el momento punta de la tarde, solo se permitirá la salida de pasajeros.

Se reforzará la línea T4 del Tram prolongando la hora punta hasta las 23.00 horas para dar cobertura a la zona de la Sagrada Familia el día 10. También aumentará el personal de apoyo y atención en las paradas del entorno de la Sagrada Familia, ante la previsible mayor afluencia de usuarios.

La red de autobuses también se verá especialmente afectada en la zona del templo, con desvíos y modificaciones de recorrido de hasta quince líneas, que se extenderán a un ámbito amplio de L'Eixample para adaptar el servicio a las restricciones viarias, a los cortes de tráfico y a la gran concentración de peatones.

Y, como hay mucha información, a continuación puedes consultar una síntesis con los detalles más importantes, para que puedas planificar bien tus desplazamientos durante estos dos días:

Todo lo que debes saber

Afectaciones en el metro

Martes 9 de junio (Montjuïc) : Se refuerza el servicio de las líneas que se acercan a la montaña (L1 y L3) entre un 30% y un 50% durante la tarde y la noche. Habrá un despliegue especial de personal en 26 estaciones para gestionar los flujos de peatones.

Miércoles 10 de junio (Sagrada Familia) : El servicio de toda la red se incrementa entre un 30% y un 65% por la tarde, con un dispositivo especial en 32 estaciones para garantizar la fluidez y seguridad de los peatones.

Estaciones cerradas y alteraciones (Miércoles 10 de junio) : Sagrada Familia (L2 y L5): Cerrada durante todo el día. Los trenes pasarán sin detenerse en ella. Verdaguer (L4): Durante la hora punta de la tarde, solo se permitirá la salida de peatones (los accesos de entrada estarán cerrados).



Afectaciones de bus y Tram

Martes 9 de junio (Montjuïc) : Se activa un servicio especial de bus lanzadera con autobuses articulados entre la plaza de España y el Estadio Olímpico. Se alteran las líneas 13, 55, 125, 150 y la ruta sur del Bus Turístic.

Miércoles 10 de junio (Sagrada Familia) : Se desvían y modifican el recorrido quince líneas de autobús para adaptarse a la gran concentración de peatones y cortes viarios: 6, 19, 33, 34, 39, 47, 54, H10, H12, V19, V21, V23, D50, Bus Turístic (Ruta Norte) y Bus Turístic (Ruta Sur).

Tranvía (Miércoles 10 de junio): La línea T4 refuerza el servicio prolongando su hora punta hasta las 23 h para cubrir el entorno del templo.

Afectaciones para el vehículo privado y peatones

Sants-Montjuïc (9 de junio) : Montaña cerrada al tráfico privado a partir de las 12 h (acceso restringido a acreditados). Controles de acceso policiales en pl. España, c/ Lleida, pl. Carlos Ibáñez y c/ Foc. Prohibición de aparcar (incluidas motos y bicicletas en la acera) hasta el miércoles a las 2 h en el pg. Olímpic, av. Estadi, c/ Jocs del 92 y Vial de l'Olivera.

Ciutat Vella (9 y 10 de junio) : Prohibición de aparcar en la av. de la Catedral hasta el jueves a las 10 h. En el Raval, habrá cortes de circulación los días 9 y 10 de junio, con controles de acceso y regulación de peatones en los momentos de máxima afluencia. El miércoles 10, corte total de tráfico y prohibido aparcar (de 12 h a medianoche) en la pl. Gardunya, pl. Sant Agustí y en las calles Hospital, Jerusalem y Arc de Sant Agustí.

L'Eixample / Sagrada Familia (10 de junio): Corte total y prohibido aparcar en la acera y calzada desde las 7 h del día 10 hasta las 2 h del día 11. Se establecerá un amplio perímetro de seguridad que restringirá la circulación de vehículos y regulará el paso de peatones desde pl. Cinc d'Oros hasta c/ Lepant, y entre Provença y Còrsega, incluyendo ejes como av. Diagonal, pg. Sant Joan, Mallorca, València, Rosselló, Marina, Sardenya y Sicília.

Funicular y movilidad compartida

Funicular de Montjuïc: Se incrementa la frecuencia de paso durante el martes 9 de junio para facilitar los desplazamientos de los peatones hacia el Anillo Olímpico.

Servicios compartidos (Bicing y operadores privados): El acceso y el uso de bicicletas y patinetes estarán regulados y restringidos dentro de todos los perímetros de seguridad policiales para evitar situaciones de peligro con los peatones.

Para estar al día de las actividades de la ciudad, podéis echar un vistazo a los mejores planes para hacer en junio en Barcelona.