El papa León XVI convoca un acto multitudinario gratuito en el Estadi Olímpic de Barcelona

El pontífice visitará la ciudad el 9 y 10 de junio, y su agenda está llena de actividades que van desde Montserrat hasta el Raval

El papa de Roma, León XIV, visitará Barcelona el 9 y 10 de junio, y llenará su agenda con actos institucionales, pero también con un poco de turismo por la ciudad. Más allá de espacios imperdibles para el representante de Dios en la tierra, como Montserrat, el papa americano también visitará el Raval y la Sagrada Familia, entre otros que te explicamos a continuación.

Lo primero que hará León XIV cuando llegue a la ciudad el 9 de junio al mediodía será visitar la Catedral de Barcelona, donde hará una plegaria.

Por la tarde, tendrá lugar el momento más esperado: un acto multitudinario en el Estadio Lluís Companys, donde el pontífice estará presente en cuerpo y alma.

El acto estará diseñado como una velada abierta a toda la ciudadanía y se espera reunir 37.000 personas, con la posibilidad de ampliar hasta 39.000. El Estadi Olímpic abrirá las puertas a las 16 h, y habrá actuaciones musicales y una plegaria entre las 18 h y las 20 h. El acceso al recinto quedará cerrado definitivamente a las 19 h, y a las 20 h entrará el papa León XIV para saludar a los asistentes en coche descubierto.

Entonces, comenzarán las actuaciones de la Escolanía de Montserrat y de Sergio Dalma.

Así puedes conseguir entradas gratuitas

Las entradas se pueden adquirir sin coste a través de la web oficial de Alça la mirada. Las inscripciones estarán disponibles a partir de este viernes 8 de mayo por la mañana.

Al día siguiente, 10 de junio, el papa visitará el Centro Penitenciario Brians I, en Sant Esteve Sesrovires (el pueblo natal de Rosalía, ¿casualidad?). Después, irá hasta Montserrat para presidir una plegaria en la basílica con el canto de la Salve y del Virolai. Para este acto histórico, el monasterio instalará pantallas gigantes para que las 10.000 personas que se prevé que asistan puedan seguir el acto.

Una vez acabada la plegaria, el pontífice volverá a Barcelona para visitar la parroquia de San Agustín, en el Raval, ya que pertenece a esta orden. Como no podía ser de otra manera, como buen visitante de Barcelona, el papa León XIV pasará por la Sagrada Familia. Concretamente lo hará a las 19 h, cuando presidirá la misa y bendecirá la torre de Jesús el mismo año que esta ha convertido la basílica en la más alta del mundo, en pleno año Gaudí (aquí puedes consultar todas las actividades gratuitas).

Mientras esperas la visita de León XIV a la ciudad, puedes consultar nuestra lista con los mejores planes que puedes hacer en Barcelona en el mes de mayo.