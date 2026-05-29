Dos pantallas gigantes retransmitirán en directo la visita del Papa a Barcelona

En dos ubicaciones distintas, del 9 al 11 de junio, se podrá seguir el recorrido del pontífice en la ciudad

Barcelona ya ha comenzado la cuenta atrás para la visita del Papa León XIV, que tendrá lugar del 9 al 11 de junio. Para que toda la ciudadanía pueda seguir en directo los diferentes acontecimientos de esta cita histórica, el Ayuntamiento de Barcelona instalará dos grandes pantallas desde donde se podrán seguir los actos de forma totalmente gratuita.

Estas pantallas se ubicarán, concretamente, en la plaza de las Glòries, un espacio ideal para hacer un pícnic y pasear entre sus jardines, y en el Arc de Triomf, donde puedes encontrar algunos de los mejores espacios gastronómicos de la ciudad para acompañar el seguimiento del pontífice con pan (o tapas) y vino.

¿Qué se verá en las pantallas?

Teniendo en cuenta que la ciudad sufrirá importantes restricciones de movilidad durante la visita del papa, las pantallas son una alternativa ideal para vivir la experiencia sin tener que adentrarte en el caos de las zonas que visitará.

Foto: Pep Daude Visi� de l'interior de la nau.

El recorrido oficial del pontífice comenzará el día 9 de junio con su llegada al aeropuerto y los primeros actos multitudinarios en la Catedral de Barcelona y en el Estadi Olímpic de Montjuïc. El despliegue papal continuará al día siguiente, miércoles 10 de junio, en Ciutat Vella, con una parada en la iglesia de Sant Agustí en el Raval, y se desplazará después hacia l'Eixample.

El gran momento de la visita se vivirá en la Sagrada Família y coincidirá con dos grandes hitos para la ciudad: la culminación de la torre de Jesucristo y la conmemoración del centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí (aquí tienes las mejores actividades gratuitas para celebrar el Año Gaudí).

Si, como León XIV, quieres ver los espacios más emblemáticos de la ciudad, puedes encontrar descuentos o, incluso, maneras de entrar gratis.