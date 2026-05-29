La visita del papa y el Tour de Francia dejan la avenida de Gaudí sin terrazas (y otras afectaciones en estas fechas)

Aún no se ha confirmado el horario, pero la movilidad de la ciudad se verá afectada por estos eventos

El Papa de Roma vendrá a Barcelona del 9 al 11 de junio. Su visita pondrá la ciudad patas arriba, y mientras llena de ilusión a algunos y crea polémica para otros, es innegable que las calles se verán afectadas, especialmente aquellas que rodean los espacios por donde el Papa León XIV dejará huella.

Uno de los más comprometidos será la avenida de Gaudí, en el barrio de la Sagrada Família, ya que el pontífice visitará el gran templo del arquitecto reusense (en pleno Año Gaudí, aquí puedes consultar las actividades gratuitas imprescindibles). Esta ramblita, que suele estar llena de vida, se quedará sin terrazas durante la visita del Papa.

IG (@pontifex) León XIV

Además, la presentación de los equipos del Tour de Francia en Barcelona el 2 de julio en la avenida de Gaudí también implicará dejar los bares del paseo sin terrazas. Según ha avanzado Betevé, todavía no están confirmados los días ni las horas en que se restringirán las mesas exteriores en esta calle de la ciudad.

Afectaciones de la visita del Papa

Aparte de las restricciones de las terrazas, habrá afectaciones a la movilidad antes y después de los días principales de los actos.

En total, cerca de 500 agentes de la Guàrdia Urbana participarán en los dispositivos de movilidad y seguridad, especialmente en lo que respecta a la regulación del tráfico alrededor de los espacios que forman parte del recorrido del jefe de la Iglesia católica en Barcelona, que puedes consultar aquí.

En Sants-Montjuïc, el entorno de la Anella Olímpica sufrirá cortes de acceso completos desde el lunes 8 hasta la madrugada del miércoles 10 de junio, como si se tratara de uno de los grandes conciertos del año. Se bloquearán calles como el paseo Olímpic y la avenida de l'Estadi, lo que obligará a desviar líneas de autobús como la 13, 55, 125 y 150.

En Ciutat Vella, no se podrá estacionar en la avenida de la Catedral, y el paso de vehículos (incluyendo motos y bicicletas en la acera) quedará prohibido desde el lunes 8 hasta el jueves 11. Además, el Raval quedará paralizado los días 9 y 10 con cortes totales de circulación en la plaza de la Gardunya, la plaza de Sant Agustí y las calles de l'Hospital, Jerusalem y l'Arc de Sant Agustí.

El despliegue más contundente, sin embargo, se vivirá en l'Eixample el miércoles 10 de junio durante los actos centrales de la Sagrada Família, donde habrá un macroperímetro de seguridad desde las 7 h de la mañana hasta las 2 h de la madrugada del día 11. El tráfico y el aparcamiento quedarán limitados en la avenida Diagonal (desde el Cinc d'Oros), Mallorca, Provença, València, Rosselló (hasta Lepant), Marina, Sardenya, Sicília o Nàpols, entre otras, y, en consecuencia, habrá desvíos de hasta 15 líneas de autobús urbano.

En paralelo, la estación de metro de Sagrada Família estará totalmente cerrada durante todo el día y los trenes de la L2 y la L5 pasarán de largo, mientras que en Verdaguer (L4) solo se permitirá la salida de pasajeros por la tarde. Todas estas restricciones se extenderán a los servicios de movilidad compartida, ya que se cerrarán estaciones de Bicing y se prohibirá aparcar motos y bicis compartidas de flotas privadas en el interior de estas zonas delimitadas.

Cuando venga el Papa a Barcelona, habrá otras actividades culturales que no te puedes perder.