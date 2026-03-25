Cierra la pastelería centenaria Ideal de Gràcia: “Me jubilo y no encontramos a la persona adecuada”

El local, que abrió en 1919, organizará una fiesta para agradecer a los vecinos del barrio su apoyo, especialmente durante el incendio de 2022

Los comercios centenarios de Barcelona son tesoros de la ciudad, y cada día quedan menos. La pastelería Ideal, situada en la calle Gran de Gràcia, 207, bajará la persiana el 31 de mayo. Aunque otras empresas familiares han tenido que cerrar debido a alquileres abusivos, el caso de la pastelería Ideal es diferente: los hermanos Miquel Àngel y Lluís Àlvarez se jubilan y, según asegura el primero: “No encontramos a ningún candidato adecuado” para continuar con el legado del local que abrió sus puertas en 1919.

Ya hay fecha para el cierre: el 31 de mayo, pero antes, en la pastelería Ideal organizarán una pequeña fiesta durante uno de los últimos sábados del mes - la fecha aún está por confirmar. “Aprovecharemos que la calle estará cerrada al tráfico y venderemos el género que nos queda para celebrar con los vecinos del barrio todos estos años”, avanza Miquel Àngel, que forma parte de la tercera generación de la pastelería.

Un punto de encuentro en el barrio

A Miquel Àngel le sabe muy mal el cierre porque sabe que el barrio los echará de menos. No es solo por el hecho de ser una pastelería con obrador propio - y actualmente, con las cadenas de cafeterías, esto es difícil de encontrar - sino porque se ha convertido en un punto de encuentro clave para los vecinos, especialmente gracias a la cafetería que hay en la pastelería.

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La pastelería Ideal fue clave para hacer barrio, especialmente cuando en 2022 sufrieron un incendio: “El barrio se volcó en ayudarnos”, recuerda Miquel Àngel. De hecho, una de las razones principales de organizar una fiesta de cierre es para agradecer a los vecinos todo lo que hicieron durante aquel suceso, ya que gracias a ellos pudieron reabrir la pastelería. Con los años, también han vivido muchas experiencias en las que han ayudado a los vecinos y viceversa; tantas, que Miquel Àngel no sabría cuál destacar.

Cierre agridulce

“El negocio es muy bonito pero es muy esclavo, no podemos hacer lo que hace la gente normal y tenemos ganas de vivir de otra manera”, confiesa Miquel Àngel. Aunque ha vivido la pastelería desde muy pequeño, tiene ganas de hacer escapadas de fin de semana, descansar… y hacer todo aquello que no han podido hacer nunca.

El pastelero remarca: “Esto que hacíamos nosotros, ya no volverá”. “Lo que hacemos nosotros es barrio - hablas con todo el mundo, atiendes con detalle… - no es como todo lo que hay hoy en día, que es muy frío”, añade. La pastelería Ideal es conocida especialmente por sus xuixos de crema, y sin duda, en la Vila de Gràcia los echarán de menos.

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