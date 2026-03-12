Adiós a una de las mejores vermuterías de Barcelona: cierra Varmuteo y un icono del Gòtic desmiente su cierre

La velocidad de apertura y cierre de restaurantes en Barcelona es frenética; ya conocéis ese dicho

–que va camino de ser un tópico– que afirma que la mayoría de nuevos bares y negocios de hostelería no llegan a los cinco años de vida. No sabemos si es cierto o falso, pero sí que hay grandes establecimientos que caen demasiado pronto por el camino, como por ejemplo Palo Verde, alabado por crítica y público, que abrió sus puertas a finales de 2021 y cerró en 2025.

Por desgracia, tenemos otro caso muy reciente: Varmuteo, el bar de bocadillos, vermut y tapas de Vicky Maccarone y Jaume Marambio, propietarios del restaurante Alapar, ha anunciado a través de sus redes sociales que baja la persiana: "Varmuteo cierra esta etapa. Nació como una idea llena de ilusión y hoy lo despedimos con gratitud [...] A partir de ahora, centraremos toda nuestra energía en Alapar y otros proyectos".

Varmuteo abrió a finales de 2024 y apenas hace siete días que ha cerrado. Adiós, por tanto, a su breve pero exquisita carta de bocadillos –tenían cuatro planchados, que eran en realidad guisos de los buenos en formato entrepán– con delicadezas como el fricandó con pepinillos o la papada confitada, y adiós a su extensa carta de vermuts y propuestas de aperitivo, como la mojama o los boquerones en escabeche.

Foto: Varmuteo Varmuteo

Lo que no está tan claro es que tengamos que despedir al restaurante Bellafila del Gòtic, galardonado hace cuatro meses con el premio de Calidad Gastronómica por el Ayuntamiento de Barcelona e incluido en la Guía Repsol el pasado febrero. El periodista Marc Casanovas lo 'mató' en una tertulia reciente de Catalunya Ràdio, la semana pasada: "Sus propietarios me acaban de confirmar, por una fuente directa, que cierran a finales de mes. Ahora, Jordi Parramon, uno de los mejores cocineros que tenemos, y todo su equipo, quedan fuera", dijo en antena el periodista.

Foto: Ricard Martín. Bellafila desmiente el cierre

Sin embargo, Judit Giménez, copropietaria de Bellafila junto a Albert Rial, desmiente categóricamente el cierre: "No dejo de recibir pésames por algo que no ha pasado. Estamos abiertos, y se está haciendo una bola de nieve de algo que no hemos dicho ni se ha contrastado", se lamenta. "Jordi Parramon ha decidido irse porque este no es su proyecto, y lo entiendo perfectamente", prosigue.

La causa de la marcha de Parramon, según la restauradora, es que la propiedad del restaurante quiere volver a "la cocina que teníamos pensada al principio de la apertura, una cocina catalana sencilla y buena, con producto de aquí, al alcance de todos, y no tan exclusiva como estábamos haciendo desde hace un año".

No te pierdas el Time Out Fest, ¡el mejor festival gastronómico de Barcelona, del 13 al 15 de marzo!