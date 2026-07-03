Cierra Tot a 1 € Bar de Aribau, el más barato de Barcelona (¡después de haber subido precios a 1,50!)

El bar más barato de Barcelona se despide del local, y el espacio ya tiene un sustituto. En una ciudad llena de cafeterías gentrificadas con precios desorbitados —como si fuera normal que un café con leche costase 4 euros—, donde los vecinos lamentan ver cómo los negocios de barrio caen como un dominó, poder beber un café a un euro era un símbolo de resistencia. Pero ahora, ya no se podrá hacer. Tot a 1€ Bar, que se ubicaba en el número 5 de la calle Aribau, ha tenido que cerrar.

En este bar se podía pedir cualquier cosa típica de local de barrio (nada de tostadas con aguacate ni huevos Benedict): bocadillos, refrescos… por tan solo un euro. El Tot a 1€ Bar ya era conocido y querido por los vecinos; de hecho, fue a raíz de un TikTok que se viralizó en 2022 cuando este espacio de L'Eixample se convirtió en un referente de la gastronomía barcelonesa 'low cost' y en todo un protagonista de las recomendaciones de la ciudad en las redes sociales.

Subir los precios a 1,50 € no fue suficiente

Con los años, los propietarios de Tot a 1€ Bar aprendieron a apostar por productos con una relación calidad-precio excelente para poder ofrecer propuestas económicas y, al mismo tiempo, ricas. Aun así, con la subida de precios de los últimos meses, no podían sobrevivir con la tarifa original y convirtieron el negocio en Tot a 1,50 € Bar —así és como se llama oficialmente el bar en Google Maps—, aunque para los barceloneses seguía siendo el Tot a 1€ Bar de siempre, solo que con un nuevo precio.

Los esfuerzos por seguir adelante, sin embargo, han llegado al límit, y el establecimiento ha cerrado sus puertas. Lo que parecía un adiós temporal es ahora definitivo, y el bar más barato de Barcelona ya tiene sustituto: un centro de uñas y cosmética llamado Uñas Z.

Para conocer los mejores bares de la ciudad, podéis echar un vistazo a nuestra lista.