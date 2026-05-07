Cierra uno de los bares más emblemáticos de Badalona tras 70 años de resistencia

Ubicado frente al ayuntamiento, el local cierra porque Kiko y Zulma han decidido colgar el delantal para dedicarse a la familia

Cada semana, locales de toda la vida, de esos que conocen a los vecinos y las vecinas y preguntan “¿cómo ha ido el día?” con sinceridad y no por educación, bajan la persiana. El más reciente ha sido el bar Serra, en el centro de Badalona, después de 78 años de historia.

El Kiko y la Zulmi, los propietarios del Serra, son la esencia del barrio, y los clientes aseguran que sus bocadillos de tortilla francesa, enrollada con cuidado, son los mejores del mundo (y si te entra el hambre, puedes consultar las mejores tortillas de Barcelona).

Otros lamentan que el bar era como su casa: solo les faltaba el sofá para que lo fuera. No solo porque cuando entran se sienten acogidos, sino porque muchos se han criado entre las mesas y las sillas del local, que se encuentra en la calle de Francesc Layret, 85.

El Kiko, que está en el bar desde que sabe caminar, recuerda que el Serra fue el primero o de los primeros en tener televisión en Badalona, de manera que el local se llenaba a rebosar cuando jugaba el Barça. Incluso, la gente de confianza de la familia se ponía detrás de la barra para poder ver el partido.

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¿Por qué cierra el bar?

A diferencia de otros locales que han cerrado a su pesar debido al acoso inmobiliario, el bar Serra cierra, tal como han anunciado en Instagram, porque quieren hacer una pausa y disfrutar de la familia. El Kiko y la Zulmi esperan reencontrarse con los clientes, pero esta vez al otro lado de la barra.

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