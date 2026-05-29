Cómo tomar café de especialidad gratis en Barcelona mientras vacías las estanterías de tu casa

Entropia Café lanza una iniciativa que permite cambiar novelas o ensayos por café de barista (pero si pagas, sus precios son de lo más moderados)

Rambla de Poblenou, sentado en un banco frente a un local en obras. A mi lado, una pareja rubia y anglosajona comenta con otra muy similar sus vacaciones (en castellano, ya que son de países diferentes). "¿Vosotros por Suecia? Nosotros por París, wonderful. ¿Y qué hacéis por aquí? Pues hemos venido a mirar este local, donde abriremos una cafetería de especialidad a finales de mes. ¿Cómo se llamará? Pues The Mierders, porque es una franquicia de la que hay otra 200 metros más arriba. ¿Y qué haréis en ella? Uy, ya sabes, brunch y specialty coffee. It's very exciting". Y yo pienso: no, no es demasiado exciting, porque según la BCN Coffee Guide, en Poblenou hay unas setenta cafeterías de especialidad.

Foto: Ricard Martín. Rambla de Poblenou, planes de nueva cafetería

Obviando el nom, que me he inventado, la anécdota es real. Y en la mayoría de estas cafeterías, un café con leche sobrepasa los 2,50 euros, y lo corriente es que te cueste entre 2,70 y 3 euros (el otro día un periodista entrevistó a la propietaria de una cadena de brunch y el titular era: "Hemos democratizado el café de especialidad poniéndolo a 2,50 euros". ¡No doy cerdito!).

Foto: Ricard Martín Entropia Cafè, Barcelona

Bueno, la noticia es que en Poblenou, epicentro del café bueno, caro y minimalista de Barcelona, está la cafetería Entropia (Pujades, 166), donde preparan un café con leche de especialidad la mar de bueno por 2,20 euros.

Foto: Ricard Martín. Café de especialidad a precios contenidos en Entropia Cafè

Y te atienden en catalán y castellano (un hecho que puede parecer muy poca cosa, pero que cuesta de encontrar en un barrio donde cada vez cierra más comercio dirigido al habitante local). Cuando aludí al amable barista sobre la óptima relación calidad-precio, me explicó que utilizan café de Syra (descubro después que la empresa propietaria de Entropia, la start-up Factorial, es inversora de Syra). Sea como sea, me entero, mientras espero el latte, de que si llevas un libro a Entropía, lo podrás intercambiar por un café. Siempre que sea novela o ensayo, en catalán o castellano.

Foto: Ricard Martín. Entropia Cafè, Barcelona

Dicho y hecho. Al día siguiente financio mi capricho de cafeína fina con el libro de un antropólogo de éxito que encuentro bastante tostón y que dejé en la trigésima página. El negocio es redondo, sobre todo si tienes tu casa sobrecargada de libros y hay unos cuantos que ni fu ni fa. Y de hecho, en cualquier librería de segunda mano tendrías que llevar ocho o nueve para costearte una única taza.

Foto: Ricard Martín. Entropia Cafè, Barcelona

Pues eso. Espero que mantengan la promoción. Hay gente que toca para comer, pues yo leeré para el café. Y tomaré café para leer.

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