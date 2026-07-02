Dos pizzerías de Barcelona están entre las 20 mejores de Europa

Tanto una como la otra apuestan por la artesanía y el producto local, y una de ellas ocupa la quinta posición

A Barcelona hay pizzerías excelentes que te enamorarán (aquí te las recomendamos), pero hay dos que sobrepasan el listón. Y no lo decimos nosotros: lo dice el ranking de 50 Top Pizza Europa 2026. Un par de locales de la ciudad se han colado entre los mejores del continente, una de ellas en el Top 5.

Hay que decir que para elaborar esta lista se ha excluido a Italia, por lo tanto, tiene sentido que algunas de las pizzerías ganadoras se encuentren en ciudades sin espíritu mediterráneo. El caso más claro es la mejor pizza de Europa: la Top 1 se encuentra en Londres, con su lluvia y su cielo grisáceo, lejos del dolce far niente italiano. La ganadora del ranking es Napoli on the Road, que se encuentra en el vibrante barrio del Soho.

¿Y en Barcelona? En el Top 5 del ranking se posiciona Sartoria Panatieri. Podríamos decir que sus pizzas son más catalanas que italianas, ya que ellos mismos se encargan de hacer los quesos y los embutidos con productos de proximidad en su acogedor local de Gràcia (Encarnació, 51) y también tienen otro en l'Eixample, al lado de la Pedrera (Provença, 330) - para que luego digan que en el centro de Barcelona todos los restaurantes son para guiris -.

Foto: Maria Dias Sartoria Panatieri

En este Top también ha entrado La Balmesina, en la posición número 17, quedando en la primera mitad de la lista (nada mal, si recordamos que son las mejores de Europa). Aunque podéis encontrar La Balmesina en el Time Out Market y probar sus pizzas con una de las mejores vistas de Barcelona, el local principal se encuentra en Sarrià-Sant Gervasi (calle de Balmes, 193).

Un premio como regalo de aniversario

La Balmesina cumple 10 años este 2026, así que entrar en el top de las mejores 50 pizzas de Europa es un reconocimiento a su trayectoria, y confirma su acierto en la apuesta por el slow food. Sus pizzas se crean a partir de fermentaciones largas, masas elaboradas con harinas ecológicas y una carta estacional que combina espíritu italiano con producto local.

Foto: La Balmesina La Balmesina

Este 2026, Sartoria Panatieri tampoco se queda atrás: acaba de abrir Romo, una pizzería de estilo romano de primer nivel, manteniendo la misma técnica de elaboración artesanal (calle de Buenos Aires, 28).

Para estar al día de toda la actualidad gastronómica de la ciudad, puedes echar un vistazo a nuestra lista de los mejores restaurantes de Barcelona este 2026.