El Castell de Montjuïc abre sus puertas para el eclipse del 12 de agosto (horarios y reserva de entradas)

A estas alturas, todo el mundo sabe que el 12 de agosto de 2026 se podrá ver un eclipse solar total, y que como el último de este tipo visible desde Cataluña fue en 1905, estamos hablando de un acontecimiento histórico. La novedad es que, aunque las mejores vistas del eclipse serán desde el sur del territorio, el Castell de Montjuïc abrirá sus puertas para disfrutar de este fenómeno astronómico con una de las mejores vistas de Barcelona.



El eclipse comenzará a las 19.35 h y terminará a las 21 h. El momento del eclipse total será sobre las 20.29 h, y durará aproximadamente un minuto y medio. La velada que organiza el Castell de Montjuïc, bajo el título Viu l'eclipsi solar al Castell, será de las 19 h a las 21.30 horas (con el último acceso a las 21 h). Y no todo girará en torno al eclipse: hasta las 20 h, se podrán visitar las exposiciones del equipamiento.

Unsplash Eclipse de sol

¿Qué actividades habrá?

La entrada al Castillo, únicamente para ese día, incluirá unas gafas homologadas, imprescindibles para observar el Sol con seguridad, instrucciones para garantizar una observación responsable y sin riesgos, y una breve explicación guiada del fenómeno, como introducción para entender qué pasa durante un eclipse y por qué este es especial.

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La actividad se realizará en la terraza del Castillo, un espacio que no está adaptado para personas con movilidad reducida. Las plazas para la actividad se deben reservar a través de este enlace. Las entradas cuestan 12 euros, y son gratuitas para los menores de 16 años.