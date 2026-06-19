El Diobar organiza una fiesta gratuita al aire libre en el Born este domingo

La escena cultural de Barcelona no se entendería sin algunos de los locales más emblemáticos para salir de noche. Uno de ellos es el Diobar, el escenario subterráneo del paseo Picasso, que celebra su 10º aniversario con una gran fiesta gratuita este domingo 21 de junio a las 20 h (y un after party en el interior de la sala y también sin coste, a partir de las 23 h).

Este espacio es un referente de las músicas del mundo en la ciudad. Desde que abrió sus puertas en el año 2016 justo debajo del restaurante Dionisos Born, ha apostado por el talento emergente y local. Ciclos como el Latin Underground! o las noches de Balkan Party! lo han convertido en un templo cultural que tienes que conocer. Y si aún no lo has hecho, puedes ir a la celebración que a la vez coincide con las fiestas del Born.

Las actuaciones de la noche

Rumbakana, LEO K-CHAFAZ y LOS ENCANTADOS y DJ Groucho pondrán ritmo al décimo aniversario del local del paseo Picasso. Rumbakana, con rumba de calle con aire canalla, y LEO K-CHAFAZ y LOS ENCANTADOS, el nuevo proyecto de rock y ska de las voces de Che Sudaka, se encargarán de marcar el ritmo de la fiesta al aire libre. Y para redondear el concierto, pinchará DJ Groucho con sonidos balcánicos.

Foto: Diobar Diobar

A partir de las 23 h, la celebración se trasladará al interior de la sala con un after party a cargo del pinchadiscos Dr Batonga! y, de nuevo, de DJ Groucho.

Este aniversario es, además, un acto de resistencia en una Barcelona donde muchos locales históricos y arraigados a la ciudad (como un mítico bar de Marina, o este local de Sants, que tuvieron que cerrar por factores externos) desaparecen a pesar del cariño de los barceloneses.

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