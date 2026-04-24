El espectáculo de K-pop más grande del mundo llega al Estadi Olímpic de Barcelona (grupos, fecha y entradas)

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Con ATEEZ y ENHYPEN como cabezas de cartel, el fenómeno coreano conquistará la ciudad en una única fecha este 2026
El próximo 12 de septiembre de 2026, el Estadi Olímpic Lluís Companys acogerá a ocho nombres referentes del K-pop que han marcado el camino de este género musical de Corea al resto del mundo con el Music Bank 2026.
ATEEZ y ENHYPEN encabezan el cartel del evento, que arrasó en la edición previa en el MEO Arena de Lisboa.
Desde que ATEEZ debutó en 2018, han triunfado en todo el mundo con puestas en escena hipnóticas. Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Jongho y Wooyoung aterrizarán en Barcelona para presentar su trabajo discográfico más reciente, el EP GOLDEN HOUR: PART 4.
ENHYPEN también encabezará el cartel del Music Bank 2026 en el marco de la presentación de su disco THE SIN: VANISH. Su música ha alcanzado ventas millonarias con trabajos como DIMENSION: DILEMMA en 2021 y, además, el grupo ha actuado en festivales como Coachella. Y hablando del festival de música de California, esta artista que participó en el último Coachella ha anunciado un concierto en Barcelona en 2027.
Además, el cartel también cuenta con NMIXX, que llevarán el género MIXX POP al escenario, desde su debut con AD MARE y el álbum Fe304: BREAK (2024) hasta el más reciente Blue Valentine; y los xikers, que han agotado entradas en Japón, en Estados Unidos y en Europa.
Cabe destacar a NCT WISH, que presentarán en directo sus nuevos trabajos WISHLIST y Ode To Love, y finalmente CORTIS, una de las revelaciones del momento que ya cuenta con más de tres millones de oyentes mensuales en las plataformas digitales. Para un gran cierre, ALPHA DRIVE ONE y Park Bo-gum completan el line-up.
La preventa comenzará el 5 de mayo y la venta general comenzará el 6 de mayo. Aun con todo, en Fever ya te puedes apuntar a la lista de espera para conseguir entradas antes que el resto. Y cabe destacar que todas las localidades serán con asiento, incluido en pista, así que nadie tendrá que acampar fuera del estadio antes del concierto.
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