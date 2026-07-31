Suscríbete
Buscar
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Noticias

El kebab que ha comido Charlie XCX y el padre de Lamine Yamal abre en Sagrada Família

'Make kebab sucio again' es el lema de Kevabrö, un restaurante de comida rápida que hornea su propio pan

Ricard Martín
Escrito por
Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
Kevabrö Sagrada Familia, Barcelona
Foto: Kevabrö | Kevabrö Sagrada Familia, Barcelona
Publicidad
Aceptémoslo: durante décadas, el kebab en Barcelona fue un puro ritual de supervivencia nocturna, para nada comparable al de Berlín. Una ruleta rusa gástrica en la que un bloque compacto de carne de procedencia indescifrable, girando ad eternum bajo un tubo halógeno, servía como bendición y penitencia tras demasiadas birras. Pero en Barcelona, para bien o para mal, ya no queda plato popular sin sofisticar. He aquí Kevabrö, la marca y cadena de kebabs nacida de un meme que ha encumbrado döner y durum y al olimpo de la moda urbana

Apenas catorce meses después de plantar bandera en la plaza Letamendi y Sants, la cadena (que no franquicia) capitaneada por Samu Catalán, Valentín Ludwig, Oriol Herrero y Sergi Cots acaban de inaugurar su tercer Kevabrö (Sant Antoni Maria Claret, 220) frente al recinto modernista de Sant Pau. Las cifras de este fenómeno pop impresionan: catorce toneladas de carne servidas al mes, más de 350.000 unidades vendidas y una tasa de repetición del 80%. Hasta celebridades globales como Harry Styles, Charli XCX, Ibai Llanos o la plantilla del Barça han pasado a chorrearse las manos frente a sus espejos (y tienen en el padre de Lamine Yamal, el inefable Hustle Hard, a su mejor publicista). 

Hustle Hard cocina, pero tambien se pide un Kevabrö
Foto: KevabröHustle Hard cocina, pero tambien se pide un Kevabrö

La verdadera diferencia entre Kevabrö y el garito con letrero azul de toda la vida no es solo la estética de obseso de la moda urbana –sí, de los que pujan en internet por bambas carísimas– sino el rigor con el que tratan la comida. Su lema, Make Kebab Sucio Again, tiene esa ironía de meme que está en su ADN: de sucio tiene bien poco, en la preparación, pero las manos te quedarán pringadas. Aquí los trompos no son esa pasta prensada misteriosa, sino filetes enteros de ternera de Girona y contramuslo de pollo de proximidad marinado, ensartados a mano y sin grasas industriales de relleno. Eso sí. 

Kevabrö, Barcelona
Foto: KevabröKevabrö, Barcelona

La propuesta no se anda con rodeos. Eliges entre el OG Ahmed –de perfil libanés– o el Berlín, su 'best-seller' incontestable con 113.000 unidades despachadas. El pan dürum se amasa y hornea al momento en la cocina, las salsas se elaboran a diario y hasta cuentan con un pollo Tandoori de cosecha propia. Para rematar la faena, baklava artesanal de pistacho o una contundente 'cheesecake' con chocolate de Dubái.

Servidor se pasó por el de Sagrada Família, y se zampó el döner Berlin 1972 -pan de pita crujiente, un bocadillo buenísimo, que aprisiona ternera hecha en parrilla de brasa, verduras y salsa de yogur con hierbas– y un dürum Ahmed, pollo marinado con la mezcla libanesa de especias sumac, y se vio sorprendido por la ligereza y buen aposentamiento de la pitanza en la panza, y los sabores frescos y los matices de cada mordisco. Han mantenido los precios contenidos: entre 7 y 9 euros la pieza. 

Uno entra en el universo Kevabrö por su extraordinario marketing digital: los tipos montan desternillantes peliculitas de dos minutos en las que unos ayatolás dan conferencias de prensa –con AK47 recubiertos de papel albal, como si fueran dürums– o un aficionado al kebab acaba convirtiendo su comida favorita en un fetiche guarrísimo, casi sexual. Pero al pegarle un mordisco a la mandanga, uno se da cuenta de que el postureo envuelve un muy buen producto

Los mejores kebabs de Barcelona 

Más de comidas baratas
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Barcelona

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.