El mejor ‘bartender’ de España de 2026 dirige la barra de un restaurante icónico de Barcelona

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El ganador de los Óscar de la coctelería a nivel español triunfó con cuatro pruebas que desafiaron su técnica, su olfato en catas a ciegas y su capacidad de improvisación
Es innegable que, gastronómicamente, Barcelona es una ciudad excelente (y no lo decimos nosotros, lo dicen los datos). Y por extensión, el mundo de la coctelería no se queda atrás, ya que uno de los mejores locales del mundo se encuentra en la ciudad. Y ahora, a nivel del Estado, el mejor bartender sirve bebidas en una de las barras más reconocidas de la ciudad.
Andrea Civettini, al frente de la barra de La Dama en Barcelona, es el nuevo mejor bartender de España. El coctelero italiano acaba de coronarse campeón nacional de la decimoséptima edición de la World Class en la final europea celebrada en Róterdam, una cita que ha reunido a diecisiete países durante cinco días. Gracias a ello, será el único representante de España para la gran final mundial, que se celebrará en Escocia el próximo mes de octubre.
La World Class, conocida como los Óscars de la coctelería, cuenta con una gran representación de profesionales arraigados en Barcelona (aquí los puedes encontrar a todos). Sin embargo, en los Países Bajos, Civettini se impuso a sus dos compatriotas de selección con una coctelería de raíz gastronómica, tan precisa en la técnica como audaz en las ideas, a través de cuatro exigentes pruebas.
La primera fase fue una cata a ciegas a contrarreloj, en la que los finalistas tuvieron nueve minutos para pasar por tres mesas guiándose únicamente por el olfato y el paladar. Debían identificar el destilado Ketel One entre tres vodkas, reconocer a ciegas tres whiskies del portafolio de Diageo y descifrar, en una sola copa, cuatro cócteles ya servidos, una prueba donde Civettini firmó la mejor puntuación de los españoles.
En la segunda prueba, el bartender italiano creó Open Waters, un trago largo y refrescante con Johnnie Walker Black Label inspirado en una frase de Paulo Coelho: 'La nave está más segura en el puerto, pero no se construye para quedarse en él'. En la copa unió sabores de arraigo español, como el pimentón y la piparra, con un guiño europeo a través del vino dulce francés Sauternes.
El siguiente reto consistía en elaborar un cóctel con té a partir del whisky The Singleton, un momento en el que Civettini arriesgó al proponer una mezcla inspirada en el bubble tea —el famoso té con perlas de tapioca—. Lo presentó como si acabara de inaugurar una tienda de esta bebida de moda, una apuesta arriesgada que logró conquistar por completo al jurado.
En la última etapa, la dificultad fue logística y de tiempo, ya que tenía que comprar absolutamente todo —tanto ingredientes como utensilios— en un mercado montado por la organización, con un presupuesto mínimo y el reloj corriendo. De esa carrera a contrarreloj, y partiendo de una sencilla ensalada de melocotón y tomate, nació House Warming, un cóctel que gustó tanto que los propios miembros del jurado bajaron del escenario para probarlo.
El triunfo de Civettini es el resultado de una trayectoria que lleva años cocinándose. A sus 30 años, este joven nacido en Brescia (Italia) empezó lavando vasos en Paradiso, bajo las órdenes de Giacomo Giannotti, su gran maestro. Tras protagonizar la apertura del local Galileo en 2020, hoy dirige con éxito la barra de La Dama.
La Dama es el escenario perfecto para su estilo. El local, que ocupa el entresuelo de la Casa Sayrach —una de las últimas joyas del modernismo barcelonés en la Diagonal—, funciona a la vez como restaurante, coctelería, galería y club de aire decimonónico.
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