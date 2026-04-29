Estos tres bares de Barcelona son finalistas de los Oscars de la coctelería

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Los cócteles que presentan a concurso se podrán degustar durante el mes de mayo
World Class, la competición de coctelería más prestigiosa del mundo, también conocida como los Oscars del Bartending, tiene una gran representación barcelonesa este año, ya que tres de los diez finalistas son expertos de locales de la ciudad.
Concretamente, se trata de Andrea Civettini de La Dama, Davide Norcini de Stravinsky's Parfumerie y Filippo Calligaro de Monk Barcelona. La final nacional será el próximo 18 de mayo en Valencia, donde se escogerá un Top 3 que representará a España en la final europea, la cual se celebrará del 20 al 24 de junio en Schiedam (Países Bajos). La gran final global será en Escocia en septiembre de 2026, donde se coronará al mejor bartender del mundo.
Entre el 1 y el 10 de mayo, si te registras en la web de THE BAR para completar un rompecabezas en el menor tiempo posible, puedes ganar una de las 200 entradas dobles disponibles (20 por cada coctelería) para probar las creaciones de los finalistas.
Las 200 personas más rápidas podrán disfrutar, entre el 12 y el 30 de mayo, de los cócteles de competición elaborados con Johnnie Walker Red Soul. La experiencia se podrá vivir en los locales de los diez finalistas, incluidos, por supuesto, los tres de Barcelona: La Dama, Stravinsky's Parfumerie e Monk.
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