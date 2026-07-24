El mejor Beach Club de Europa está en Cataluña, en una playa espectacular que poca gente conoce (¡y no está en la Costa Brava!)

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El espacio, abierto a socios y al público general, ofrece tardes de música en directo, fiestas temáticas y experiencias gastronómicas con los mejores vinos de la zona
Infinitum, el resort residencial y de vacaciones de alto nivel en la Costa Daurada, vuelve a estar de celebración tras ser galardonado como el mejor Beach club de Europa. Este premio no es solo por estar en una de las playas más espectaculares de Salou, la playa Llarga (justo pasada la cala Llenguadets), sino porque para esta temporada de verano han puesto en marcha una programación de música en directo, fiestas temáticas y experiencias gastronómicas abiertas tanto a socios como al público general hasta principios de septiembre. Así que, si veraneas en la costa donde el sol hace brillar los granitos de arena, saca la agenda:
Una de las grandes apuestas de su calendario de verano son los Jueves con gusto, para disfrutar del atardecer entre las 19.30 h y las 21.30 h en su piscina Infinity (¡sí, no están solo en los rascacielos!). Cada jueves de julio, agosto y el primero de septiembre, los asistentes podrán maridar sesiones de DJ y música en vivo con catas de vinos y cavas de bodegas reconocidas como Born Rosé, Juvé & Camps, Torelló, Bodegas Habla y Marqués de Riscal. Una combinación perfecta de gastronomía, maridaje y tardeo frente al mar.
Las tardes de Infinitum también incluyen las fiestas temáticas del Ochentazo y la Fiesta Ibicenca, para dejarlo todo en la pista de baile rememorando días de juventud o imaginando que estás en una cala de las Baleares.
La propuesta culinaria también es un recordatorio de por qué son el mejor Beach Resort de Europa. Tiene un total de siete espacios gastronómicos, como los restaurantes Flamma y The Lakehouse Bistrot. No hace falta que seas socio para probarlos: están abiertos al público general mediante reserva previa y sin necesidad de acceder al recinto residencial.
Para no perderte ninguna de las propuestas del mejor Beach club europeo, las reservas para los eventos ya se pueden realizar con registro previo en la página web oficial de Infinitum, donde se actualizan las fechas y horarios de todas las actividades.
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