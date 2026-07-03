El Monestir de Pedralbes abre de noche durante tres días de julio con un espectáculo gratis e inmersivo de sonido y luz

Si nunca has visitado el Monestir de Pedralbes… ¿a qué esperas? Ahora ya no tienes excusa, porque te proponemos un plan gratuito para descubrir el claustro de esta joya arquitectónica a la fresca de las noches de verano. Los días 24, 25 y 26 de julio, de las 22 h a las 24 h, Lumina Divina, una intervención inmersiva que permite destacar el dinamismo de cada rincón con la luz, el sonido y el tiempo, llega al monasterio —y sí— con entrada gratuita.

El espectáculo relaciona tres elementos que forman una unidad en el monasterio: la arquitectura, la naturaleza y el agua, y lo une a través de una experiencia museográfica que hace visibles las relaciones invisibles que estructuran el claustro.

Antes de entrar, el visitante recibe dos elementos: un objeto de luz y un folleto de recorrido. Este último, sin embargo, no es lineal ni cerrado, y se puede recorrer el espacio libremente para descubrir cada rincón a su gusto. Quizás, alguien atento, podrá encontrar en el claustro pistas sobre los recientes descubrimientos de la tumba de la reina Elisenda, impulsora del monasterio.

Así será la experiencia

A partir de un sistema de capas de activación que permite integrar la tecnología sin alterar la atmósfera del lugar, los visitantes podrán ver los elementos del monasterio más destacados. Hay una capa presente continuamente con una iluminación suave del claustro y un ambiente sonoro muy discreto.

Por otro lado, la capa de escena se compone de pequeñas activaciones en diferentes puntos del claustro, con una duración variable de 20 a 40 segundos, y cuenta con pequeñas proyecciones de luz o sonidos direccionales sobre los diferentes elementos para conseguir una experiencia inmersiva. Bueno, si hablamos de experiencias de este tipo, tenemos que hacer mención del nuevo tanatorio de Sant Andreu, que tendrá un oratorio multiconfesional con un sistema inmersivo.

Monestir de Pedralbes Lumina Divina

Aun así, el momento culminante de la experiencia es cuando el claustro, sin previo aviso, se activa como un único organismo. La luz recorre progresivamente las tres galerías, revelando arcos, columnas y capiteles, haciendo visible la geometría monumental de la arquitectura.

La naturaleza no se queda atrás: los cipreses y el jardín se iluminan con una luz suave que sugiere un movimiento ascendente, casi como si la luz se elevara hacia el cielo. La fuente central y la fuente del Ángel reflejan la luz como si el agua se convirtiera en un espejo del cielo.

Hay otros espacios de Barcelona a los que puedes entrar gratis este verano: aquí puedes descubrir cómo hacerlo.