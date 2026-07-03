El distrito de Sant Andreu tendrá un nuevo tanatorio de Mémora a partir del 10 de julio. El recinto, que alcanzará los 2.300 metros cuadrados, también cubrirá servicios para zonas cercanas como Santa Coloma, Sant Adrià o el este de Badalona. Los equipamientos tendrán nuevas tecnologías de luz y sonido para hacer del velatorio una experiencia inmersiva, y habrá terrazas en todas las plantas. Y todo, desde un enfoque sostenible.

El nuevo tanatorio de Sant Andreu se ubicará cerca del centro comercial La Maquinista (concretamente, en el número 9 del passeig de Potosí). Esta ubicación no es casualidad, ya que nace con la intención de evitar grandes desplazamientos metropolitanos a las familias para ofrecer un entorno de despedida accesible.

Arquitectura moderna y un oratorio multiconfesional inmersivo

El espacio ha sido diseñado con una arquitectura luminosa, y se distancia de la imagen fría y cerrada de otros tanatorios. El complejo contará con cuatro salas de vela, y terrazas en todas las plantas para ofrecer a las personas que están pasando por un momento tan duro un espacio abierto y tranquilo, además de un aparcamiento privado para facilitar el acceso.

Jose Irun Tanatorio Mémora Sant Andreu

Uno de los elementos más especiales del nuevo tanatorio de Sant Andreu es la incorporación de un oratorio multiconfesional —para ceremonias laicas y religiosas— con un sistema inmersivo que lleva el nombre de 'La Ventana del Recuerdo'. A través de una gran pantalla de nueve metros, las familias pueden personalizar la iluminación, el sonido y las imágenes que se muestran.

Además de ser innovador, el nuevo tanatorio también es sostenible. El proyecto se ha construido siguiendo los estándares de la certificación internacional LEED, el sistema más utilizado para evaluar y reconocer la sostenibilidad de los edificios, aplicando criterios de eficiencia energética, el uso responsable de los recursos y una cuidada calidad ambiental en los interiores.

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