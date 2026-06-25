A partir del miércoles 1 de julio y hasta el 30 de septiembre, el espacio Eclipso (que se encuentra en la 4.ª planta del centro comercial Las Arenas) se convierte en una sucursal de esta exposición.
Space Explorers: The ISS ExperienceExposició realitat virtual de l'espai
Space Explorers: The ISS Experience ya ha fascinado a más de medio millón de personas en todo el mundo con su formato The Infinite, una propuesta de realidad virtual a gran escala y de movimiento libre que llega a la ciudad para cumplir el sueño de cualquiera que haya mirado al cielo con curiosidad: viajar a 400 kilómetros de la Tierra y colarse, literalmente, en la Estación Espacial Internacional (ISS). Lo mejor de todo es que no hace falta pasar por años de duro entrenamiento, solo ponerse las gafas de VR y dejarse llevar.
Durante unos 40 minutos, los visitantes podrán moverse libremente por un modelo 3D de la estación espacial, descubrir los secretos de la vida cotidiana en órbita y caminar junto a astronautas legendarios. El auténtico plato fuerte (y la razón por la que esta producción cuenta con un premio Emmy) es la recreación cinematográfica de la primera caminata espacial de la historia en realidad virtual, con imágenes reales de la inmensidad del universo y vistas espectaculares de nuestro planeta. No hace falta ser Katy Perry para ir al espacio.
La cita es apta para todos los públicos a partir de 8 años y el espacio es totalmente accesible. Las entradas ya están a la venta en su web, a partir de 18 euros. Es importante llegar unos 15 minutos antes para el hacer check-in, porque el viajea al hiperespacio no espera a nadie.
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