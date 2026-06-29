El musical sobre la infancia de Gaudí llega al Teatre Poliorama en noviembre y ya tiene las entradas a la venta

La obra producida por Trílope y cocreada con la Casa Batlló trata sobre los primeros años de vida del arquitecto a través de la música en directo, el humor y la fantasía

El Año Gaudí, que conmemora el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, ofrece decenas de actividades por toda Cataluña que no te puedes perder (aquí te dejamos algunas propuestas gratuitas). Y una de las más interesantes es el musical familiar Gaudí: el despertar del genio, que tras su preestreno en Reus llegará al Teatre Poliorama el 15 de noviembre de 2026 y hará temporada hasta el 24 de enero de 2027. Si tienes ganas de ir, debes saber que las entradas ya están a la venta en la web del teatro.

Producida por Trílope y cocreada con la Casa Batlló, la propuesta invita a descubrir la infancia y los años de formación del arquitecto. Basado en hechos reales, el montaje combina diferentes estilos musicales como pop, rock (como este musical catalán legendario que volverá en septiembre), música clásica y canciones tradicionales catalanas.

¿De qué trata el musical?

La producción propone una mirada sobre los primeros años de vida del arquitecto. A través de la música en directo, el humor y la fantasía, la obra muestra cómo un niño marcado por la enfermedad y fascinado por la naturaleza comenzó a desarrollar la sensibilidad y la creatividad que terminarían transformando la arquitectura mundial.

La directora del espectáculo, Cristina Estarelles, explica que han querido alejarse de "la imagen monumental del genio para acercarnos al niño que había detrás del arquitecto. Nos interesaba entender cómo la enfermedad, la observación de la naturaleza y su extraordinaria sensibilidad contribuyeron a despertar una mirada única sobre el mundo". Estarelles ha indicado que esta es "una historia sobre la creatividad, pero también sobre la superación y la capacidad de transformar las dificultades en oportunidades".

Cedida a la ACN/David Ruano Gaudí musical

El director musical y responsable de los arreglos, Asier Olabarrieta, señala que "la música es un reflejo del universo gaudiniano”. “Hemos construido un auténtico trencadís sonoro en el que conviven estilos, ritmos y sonoridades muy diversas, igual que Gaudí combinaba materiales, formas y colores aparentemente imposibles para crear una obra armoniosa”, añade.

Según Gary Gautier, director de la Casa Batlló, destaca la importancia del hecho de que, por primera vez, la Casa Batlló lleva la historia de Gaudí a los escenarios con un musical pensado para todos los públicos: “Es una nueva manera de difundir su legado, poniendo el foco en su infancia y en la dimensión más humana de un creador excepcional”.

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