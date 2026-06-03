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El Primavera Sound se retransmitirá gratis en 'streaming' global: de Doja Cat a The Cure, y venderán merchandising exclusivo

El festival que se celebra en el parc del Fòrum del 4 al 6 de junio se puede ver en directo, y te explicamos cómo hacerlo

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Villano Antillano ( adidas Unespected shows Primavera Sound 2025)
Adrian Rodriguez | Villano Antillano ( adidas Unespected shows Primavera Sound 2025)
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El Primavera Sound se podrá ver gratis desde cualquier lugar del mundo. Si no has conseguido entradas, o por cualquier otra razón no vas a asistir a este gran evento musical con cabezas de cartel como Doja Cat o The Cure, ya no tienes excusa para perderte el festival. A continuación te explicamos cómo ver en directo los conciertos que se realizarán del 4 al 6 de junio en el parc del Fòrum de Barcelona.

Amazon Music y Primavera Sound Barcelona se han aliado para la 24ª edición del festival y, por quinto año consecutivo, el servicio de streaming emitirá en exclusiva las actuaciones en directo de este certamen.

Entre los nombres más destacados que se podrán seguir en vivo se encuentran referentes como Gorillaz, The xx, Bad Gyal, Skrillex, Mac DeMarco, Big Thief y Little Simz, además de propuestas como Ralphie Choo, rusowsky, Guitarricadelafuente y Wet Leg, entre muchos otros.

Doja Cat
Foto: Sony MusicDoja Cat

Como gran novedad de este 2026, durante el concierto de Doja Cat, los espectadores podrán adquirir merchandising exclusivo de la artista (como camisetas, sudaderas o gorras) directamente a través de Amazon Music, sin tener que estar físicamente presentes en el Parc del Fòrum.

El Primavera Sound Barcelona no es el primer evento musical que forma parte de Amazon Music: también puedes ver otros como el Stagecoach Festival en California.

¿Cómo puedes ver el Primavera Sound por ‘streaming’?

Toda la cobertura estará disponible de forma gratuita a través de la aplicación de Amazon Music, Fire TV, Prime Video y los canales oficiales de Amazon Music en la plataforma Twitch.

La lista completa de los artistas que podrás ver es:

  • 2hollis

  • Addison Rae

  • Alex G

  • Amaarae

  • Bad Gyal

  • Baxter Dury

  • Bestia Bebé

  • Big Thief

  • Buscabulla

  • The Cure

  • Doja Cat

  • Ethel Cain

  • Father John Misty

  • Geese

  • Gisela João

  • Gorillaz

  • Grace Ives

  • Guitarricadelafuente

  • JADE

  • Jimena Amarillo

  • Knocked Loose

  • Little Simz

  • Mac DeMarco

  • MARINA

  • Men I Trust

  • Oklou

  • Pavvla

  • Ralphie Choo

  • Ravyn Lenae

  • Role Model

  • rusowsky

  • Skrillex

  • Sudan Archives

  • TV Girl

  • Viagra Boys

  • Wet Leg

  • The xx

Para saber el horario en el que actuará tu artista preferido, puedes consultar este artículo.

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