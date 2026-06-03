El Primavera Sound se retransmitirá gratis en 'streaming' global: de Doja Cat a The Cure, y venderán merchandising exclusivo

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El festival que se celebra en el parc del Fòrum del 4 al 6 de junio se puede ver en directo, y te explicamos cómo hacerlo
El Primavera Sound se podrá ver gratis desde cualquier lugar del mundo. Si no has conseguido entradas, o por cualquier otra razón no vas a asistir a este gran evento musical con cabezas de cartel como Doja Cat o The Cure, ya no tienes excusa para perderte el festival. A continuación te explicamos cómo ver en directo los conciertos que se realizarán del 4 al 6 de junio en el parc del Fòrum de Barcelona.
Amazon Music y Primavera Sound Barcelona se han aliado para la 24ª edición del festival y, por quinto año consecutivo, el servicio de streaming emitirá en exclusiva las actuaciones en directo de este certamen.
Entre los nombres más destacados que se podrán seguir en vivo se encuentran referentes como Gorillaz, The xx, Bad Gyal, Skrillex, Mac DeMarco, Big Thief y Little Simz, además de propuestas como Ralphie Choo, rusowsky, Guitarricadelafuente y Wet Leg, entre muchos otros.
Como gran novedad de este 2026, durante el concierto de Doja Cat, los espectadores podrán adquirir merchandising exclusivo de la artista (como camisetas, sudaderas o gorras) directamente a través de Amazon Music, sin tener que estar físicamente presentes en el Parc del Fòrum.
El Primavera Sound Barcelona no es el primer evento musical que forma parte de Amazon Music: también puedes ver otros como el Stagecoach Festival en California.
Toda la cobertura estará disponible de forma gratuita a través de la aplicación de Amazon Music, Fire TV, Prime Video y los canales oficiales de Amazon Music en la plataforma Twitch.
La lista completa de los artistas que podrás ver es:
2hollis
Addison Rae
Alex G
Amaarae
Bad Gyal
Baxter Dury
Bestia Bebé
Big Thief
Buscabulla
The Cure
Doja Cat
Ethel Cain
Father John Misty
Geese
Gisela João
Gorillaz
Grace Ives
Guitarricadelafuente
JADE
Jimena Amarillo
Knocked Loose
Little Simz
Mac DeMarco
MARINA
Men I Trust
Oklou
Pavvla
Ralphie Choo
Ravyn Lenae
Role Model
rusowsky
Skrillex
Sudan Archives
TV Girl
Viagra Boys
Wet Leg
The xx
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