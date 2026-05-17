El local, que se encuentra en el barrio de la Sagrada Familia y contará con personajes como Titó, Mic o Ladybug, abrirá sus puertas al público el 22 de mayo

El Super3 salta de la pantalla al mundo real con la apertura de Fantàstix, un nuevo espacio inmersivo de 2.000 metros cuadrados basado en el universo del SX3. Este local se ubica en la calle Rosselló, 485, en el barrio de la Sagrada Familia, y abrirá oficialmente sus puertas el 22 de mayo.

La experiencia consiste en una aventura inmersiva de una hora donde los niños de entre 2 y 12 años se convierten en los protagonistas de una misión para combatir el "virus del apagón creativo".

Fantàstix Espacio Super3

Mediante tecnología 4D y teatro, las familias se adentrarán en un recorrido donde los más pequeños de la casa podrán conocer a los personajes más queridos de 3Cat, como Titó, el Mic, los Beta, Ladybug o la abeja Maya. A la vez, la experiencia incluirá narrativas tradicionales catalanas y universales, como Patufet, La vuelta al mundo en 80 días o Alicia en el país de las maravillas.

Las entradas se pueden comprar en la taquilla o en la web, y cuestan 17 euros para el público general, 14 euros para mayores de 65 años y 11 euros para menores de 14 años. Los miembros del Club Super3 pueden comprar las entradas a un precio especial de 9 euros, y los niños menores de 1 año podrán entrar gratis.

Una experiencia virtual y teatral (a partir de septiembre)

Además del recorrido interactivo, el proyecto impulsado por 3Cat y Grup Transversal incorporará, a partir de septiembre, un teatro con programación anual de espectáculos familiares.

Fantàstix Espacio Súper3

El recinto también incluye una cafetería tematizada y una tienda con productos educativos y, como no podía ser de otra manera, del Super3.

El horario de visitas será de lunes a viernes de 17 a 20 h, y los fines de semana y festivos de 10 a 20 h.

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