Fons Joan Amades (X @CatalanCulture) | Una noia bevent vi blanc a galet amb un porró, a finals del s. XIX.

La jornada gastronómica y musical incluirá una competición doble: aguantar bebiendo con 'porró' y demostrar un truco especial (¡y hay premio para el ganador!)

Beber en porró no es solo una habilidad para fardar en las comidas familiares o ante los amigos: ahora, tiene premio. La Porronada es un concurso para demostrar el talento de utilizar este utensilio, a la vez que un encuentro para reivindicar la gastronomía y la cultura catalana. La primera cita de la Lliga del Porró será en el Bar Casi el día 14 de junio, de 12 a 16 h.

El concurso constará de dos fases: la primera será una prueba de resistencia para ver quién aguanta más tiempo bebiendo en porró. Este reto será el más competitivo, en un formato de uno contra uno.

La segunda prueba requerirá más creatividad, ya que se trata de demostrar una habilidad o truco para, como dicen los organizadores en las redes sociales, encontrar al “Ronaldinho del porró”.

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El premio de la primera Porronada será una comida en el Bar Casi, y una botella de ratafía, de la mano de Licores Primo.

“Menos matcha y más porró”

Con este grito de guerra, La Porronada quiere reivindicar la cultura popular catalana más allá del concurso. Para conseguirlo, han preparado una jornada que combina gastronomía tradicional y música en directo, con las actuaciones de El Batalla y Roger Mir.

La entrada cuesta 13 euros y, aparte del acceso al concurso, incluye un menú con ADN de este bar de Gràcia, que consiste en vermut, fideos a la cazuela y helado de turrón con ratafía.

Las plazas son limitadas, así que os recomendamos que consigáis entrada lo antes posible (podéis hacerlo a través de este enlace).





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