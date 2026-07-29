Este es el cine de Barcelona donde puedes ver ‘La Odisea’ en 70 mm y aún quedan entradas para cada semana

En España hay siete cines que proyectan la última obra maestra de Cristopher Nolan, La Odisea, tal como él la grabó: en IMAX. Se trata de cines con una pantalla más ancha de lo habitual para poder proyectar películas hasta el 1,43:1 de relación de aspecto. En Barcelona solo se puede ver el film de esta manera en el cine Cinesa Diagonal Mar, y es casi imposible encontrar entradas si no se compran con semanas de antelación. Sin embargo, el director de la película la grabó en formato de 70 mm, y solo hay un cine en la ciudad que muestra La Odisea en este formato, y a diferencia de Cinesa Diagonal Mar, para este aún se pueden comprar entradas para la misma semana.

Estamos hablando del cine Phenomena Experience, que este año ha pasado por una gran reforma de sus equipamientos tecnológicos. De hecho, no hay ninguna sala en España que proyecte en formato IMAX en 70 mm, ya que solo 41 salas de todo el mundo tienen la capacidad para cargar esta cinta de celuloide, que mide unos 17 kilómetros de longitud y pesa 260 kilos. La sala más cercana a Barcelona para ver 'La Odisea' tal como Nolan la concibió es el Gaumont IMAX en Montpellier, Francia

Universal Pictures La Odisea

Según Steven Spielberg, "La imagen digital es ciencia. El celuloide es un milagro químico. Es un milagro porque nunca sabes qué te vas a encontrar después de su exposición de positivo a negativo". El galardonado director tiene un sentimiento especial que hace entender por qué Cristopher Nolan ha escogido el formato 70 mm: "Cuando veo el negativo siempre hay cosas que me sorprenden: siempre luce diferente, real, hay grano que se está moviendo, nadando por la imagen. Incluso en una imagen fija, por ejemplo, una flor sobre una mesa, esa flor está viva, aunque no se esté moviendo, porque es el celuloide el que está vivo. Esta es la diferencia entre el digital y el fotoquímico".

Este formato luce aún más teniendo en cuenta que Nolan ha utilizado efectos prácticos para hacer la mayor parte de la película, es decir, sin efectos creados por ordenador: todo con maquillaje, prótesis, maquetas y el juego de la perspectiva de la cámara. Por ejemplo, cuando Odiseo (o Matt Damon) lucha contra gigantes, se trata de un doble de acción que mide 1,37 metros, contra los gigantes, actores de 2,10 metros.

No CGI. Just pure movie magic.



For The Odyssey, Christopher Nolan brought the towering Laestrygonians to life using the timeless technique of forced perspective. The giants were played by stunt performers over 7 feet tall, while Odysseus' crew was portrayed by stunt doubles… pic.twitter.com/U6aG2BW91U — 𝗠𝗼𝘃𝗶𝗲𝘀 & TV Shows (@Letsgetweiiird) July 26, 2026

¿Cuánto cuesta ir a ver 'La Odisea' en el Phenomena Experience?

Estos cines, ubicados en la calle de Sant Antoni Maria Claret, 168, tienen entradas disponibles cada semana, aunque para algunas sesiones ya están agotadas. Las entradas cuestan 18 euros, y cabe destacar que no son numeradas (así que hay que llegar con antelación, especialmente porque no se permitirá el acceso a la sala una vez comenzada la sesión). Los grupos con un solo QR deben entrar juntos, y no se permitirá su acceso a las instalaciones por separado. Desde el cine insisten en que no está permitido el acceso al local con alimentos ni bebidas adquiridos en el exterior.

Para conocer las diversas localizaciones del rodaje de 'La Odisea', y saber dónde te puedes alojar para visitarlas, puedes echar un vistazo a este artículo.