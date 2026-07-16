Este pueblo de la Costa Dorada es la 'meca de la gastronomía' en Cataluña, según National Geographic

Ya sabemos que la Costa Brava es espectacular, pero la Costa Dorada no se queda atrás: puedes bañarte en el mar rodeado de granos de arena dorada que brillan cuando se refleja la luz –sí, precisamente por eso se llama Costa Dorada–, y además, destaca por el buen comer. Según National Geographic, hay un pueblo en la costa del Camp de Tarragona que es la auténtica "meca de la gastronomía", y hablan con datos en la mano, porque esta localidad cuenta con dos restaurantes con estrella Michelin.

No, no nos referimos a Ulldecona, que es el otro pueblo de Cataluña que también tiene dos restaurantes Michelin (Les Moles y l'Antic Molí). Estamos hablando de Cambrils, en el Baix Camp. Además de un paseo marítimo ideal para pasear con un helado en la mano, destaca por sus construcciones históricas, ya que su origen se remonta a la Edad Media. Un buen ejemplo de ello es la Torre del Port, una torre de vigía del siglo XVII que servía para defenderse de los ataques piratas.

Cambrils Cambrils

En Cambrils están tan seguros de su potencia culinaria que disponen del sello gastronómico BOCA (BO de bueno y CA de Cambrils), y los restaurantes se revisan periódicamente para comprobar su calidad. Y además de calidad hay cantidad, porque según National Geographic hay un total de 150 restaurantes, lo que significa que hay uno por cada 250 cambrilenses aproximadamente.

Los restaurantes con estrella Michelin de Cambrils

Las joyas de la corona de Cambrils son Can Bosch y El Rincón de Diego. El primero ofrece productos que provienen en gran parte de la misma y privilegiada comarca del Baix Camp, siendo fiel a sus orígenes de humilde fonda de pescadores fundada en el año 1969, que recibió su primera estrella en 1984. Su menú degustación cuesta 140 euros e incluye delicias como los raviolis de brandada de anguila ahumada con panceta a baja temperatura o el taco de ajo asado.

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Por su parte, El Rincón de Diego destaca sobre todo por su cuidada selección de bebidas, ya que su bodega cuenta con más de 300 referencias de todo el mundo, así como con un amplio surtido de vinos y champanes franceses. En su carta, que combina cocina de autor, creativa y tradicional cambrilense, se pueden encontrar propuestas muy diversas que van desde los 24 euros, como los calamares a la romana, hasta los 95 euros si se opta por el delicioso caviar Osetra.

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Si te has quedado con ganas de conocer otras propuestas galardonadas del territorio, puedes consultar la guía culinaria completa para descubrir cuáles son todos los establecimientos que actualmente tienen estrellas Michelin en Cataluña.