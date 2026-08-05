Estos son los 23 puntos oficiales donde ver gratis el eclipse total de sol en Catalunya (¡donde también regalarán gafas!)

Ubicados en las Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona y Ponent, estos espacios disponen de fácil acceso, capacidad para grandes afluencias de público y la entrada para ver el fenómeno astronómico es completamente gratuita

La cuenta atrás para el eclipse ya ha comenzado. El 12 de agosto el cielo se oscurecerá en un acontecimiento histórico. Aunque en Barcelona se podrá ver desde el castillo de Montjuïc en una jornada especial, las mejores vistas del eclipse serán desde el sur de Catalunya. Para disfrutar de la experiencia con visibilidad y seguridad, la Generalitat de Catalunya ha habilitado 23 espacios oficiales por todo el territorio.

Los criterios que se han seguido para establecer las zonas de observación son que sean zonas amplias, con fácil acceso y capacidad para acoger grandes concentraciones de público sin comprometer el entorno natural. Y, por supuesto, con buena visibilidad para que ningún edificio cubra esta noche tan esperada.

Foto: Shutterstock Eclipse solar

Además, en los 18 municipios con punto de observación, ubicados en las Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona y Ponent, se repartirá un total de 150.000 gafas para ver el eclipse a los asistentes. Si quieres llevar las tuyas de casa por si acaso, debes saber que en Barcelona puedes conseguir gafas homologadas gratis con la compra de la entrada a una de estas tres sedes de un museo.

Lista completa de los puntos de observación del eclipse en Catalunya

Alcanar: en la plaça dels Bous, con capacidad para 1.025 personas.

en la plaça dels Bous, con capacidad para 1.025 personas. Altafulla: en la font del Mirador, con capacidad hasta 600 personas.

en la font del Mirador, con capacidad hasta 600 personas. Amposta: en el polígono industrial l’Oriola, que puede acoger hasta 4.400 personas.

en el polígono industrial l’Oriola, que puede acoger hasta 4.400 personas. Camarles: en el pla de Camarles, una zona con capacidad hasta 3.000 personas.

en el pla de Camarles, una zona con capacidad hasta 3.000 personas. Cambrils: en la Cooperativa Agrícola de Cambrils, que podrá acoger hasta 1.800 personas.

en la Cooperativa Agrícola de Cambrils, que podrá acoger hasta 1.800 personas. Constantí: en la calle de Joan Miró, con capacidad para 1.600 personas.

en la calle de Joan Miró, con capacidad para 1.600 personas. Gandesa: en el polígono industrial la Plana, con capacidad hasta 2.300 personas.

en el polígono industrial la Plana, con capacidad hasta 2.300 personas. L’Aldea: en Cal Gironès, con capacidad de acogida de 4.500 personas.

en Cal Gironès, con capacidad de acogida de 4.500 personas. L’Ametlla de Mar: en el campo de fútbol municipal, con capacidad hasta 1.250 personas.

en el campo de fútbol municipal, con capacidad hasta 1.250 personas. Les Borges Blanques: en la zona deportiva del municipio, con capacidad hasta 2.500 personas.

en la zona deportiva del municipio, con capacidad hasta 2.500 personas. Lleida: en el campo de fútbol del barrio de Magraners, con capacidad hasta 4.300 personas.

en el campo de fútbol del barrio de Magraners, con capacidad hasta 4.300 personas. Montbrió del Camp: en el espacio de les Palomeres / Granja Gira-Sol, con capacidad para 2.400 personas.

en el espacio de les Palomeres / Granja Gira-Sol, con capacidad para 2.400 personas. Móra la Nova: en la calle de Tortosa, con capacidad hasta 3.800 personas.

en la calle de Tortosa, con capacidad hasta 3.800 personas. Reus: en el barrio de la Immaculada, con capacidad para 2.450 personas.

en el barrio de la Immaculada, con capacidad para 2.450 personas. Santa Bàrbara: en la carretera de la Galera (Zona Deportiva), con capacidad para 1.100 personas.

en la carretera de la Galera (Zona Deportiva), con capacidad para 1.100 personas. Tarragona: en la Anella Mediterrània.

en la Anella Mediterrània. Torredembarra: en el polígono industrial de Roques Blanques, con capacidad para 1.300 personas.

en el polígono industrial de Roques Blanques, con capacidad para 1.300 personas. Valls: en la calle de Fuster (polígono industrial de Valls), con capacidad hasta 4.100 personas.

Si durante el eclipse quieres hacer fotos con tu móvil como un profesional de la fotografía, sigue estos consejos.