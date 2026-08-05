Estos son los 23 puntos oficiales donde ver gratis el eclipse total de sol en Catalunya (¡donde también regalarán gafas!)

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Ubicados en las Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona y Ponent, estos espacios disponen de fácil acceso, capacidad para grandes afluencias de público y la entrada para ver el fenómeno astronómico es completamente gratuita
La cuenta atrás para el eclipse ya ha comenzado. El 12 de agosto el cielo se oscurecerá en un acontecimiento histórico. Aunque en Barcelona se podrá ver desde el castillo de Montjuïc en una jornada especial, las mejores vistas del eclipse serán desde el sur de Catalunya. Para disfrutar de la experiencia con visibilidad y seguridad, la Generalitat de Catalunya ha habilitado 23 espacios oficiales por todo el territorio.
Los criterios que se han seguido para establecer las zonas de observación son que sean zonas amplias, con fácil acceso y capacidad para acoger grandes concentraciones de público sin comprometer el entorno natural. Y, por supuesto, con buena visibilidad para que ningún edificio cubra esta noche tan esperada.
Además, en los 18 municipios con punto de observación, ubicados en las Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona y Ponent, se repartirá un total de 150.000 gafas para ver el eclipse a los asistentes. Si quieres llevar las tuyas de casa por si acaso, debes saber que en Barcelona puedes conseguir gafas homologadas gratis con la compra de la entrada a una de estas tres sedes de un museo.
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