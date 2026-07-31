Un museo de Barcelona reparte gafas gratis para ver el eclipse del 12 de agosto si visitas cualquiera de sus centros

Te explicamos dónde y cuándo puedes visitar tres espacios para conseguir gafas homologadas gratis, y te recomendamos una charla para entender todo lo que pasará en el cielo durante este fenómeno astronómico histórico

Cada día que pasa queda menos para el acontecimiento histórico que será el eclipse del 12 de agosto. Aunque la mejor visión de este fenómeno astronómico será desde el sur de Cataluña, Barcelona también se suma a la celebración con diversas actividades, como en el Castillo de Montjuïc, que abrirá sus puertas para una jornada especial con charlas para entender qué pasa en el cielo cuando la luna bloquea la visión del sol. Además, habrá varios espacios de la ciudad que repartirán gafas homologadas para ver el eclipse con la compra de la entrada al museo.

El Museo de Ciencias Naturales de Barcelona se ha sumado a la campaña del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la ONCE: Una vista única. ¡Cuídala!. Por eso, regalarán gafas en diferentes puntos de la ciudad como complemento de la visita a sus sedes para disfrutar del acontecimiento astronómico de forma segura.

Unsplash Gente observando el eclipse

¿Dónde puedes conseguir las gafas gratis para ver el eclipse?

La primera ubicación es el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona - Parc del Fòrum, situado en la plaza Leonardo Da Vinci, 4-5. Abre de martes a sábado de 10 a 19 h y los domingos de 10 a 20 h. La tarifa general del museo es de 6 euros (2,70 euros la reducida), la de la exposición temporal es de 6,50 euros (4,50 euros la reducida) y las opciones combinadas oscilan entre los 8 euros y los 10,50 euros. El acceso al museo es totalmente gratuito el domingo 2 de agosto durante todo el día y el domingo 9 de agosto a partir de las 15 h.

La segunda ubicación es el Jardín Botánico de Barcelona, que abre todos los días de 10 a 20 h, con acceso a la colección de Bonsáis exclusivamente los fines de semana. La entrada general tiene un precio de 5 euros (2,50 euros la reducida) y la opción combinada con el Museo de Ciencias Naturales es de 8 euros (4 euros la reducida). Al igual que en el museo, se puede entrar gratis el domingo 2 y 9 de agosto, en los mismos horarios.

Shutterstock Jardín botánico de Barcelona

La última ubicación donde puedes conseguir tus gafas gratis es el Centro Martorell de Exposiciones, que abre de martes a domingo de 10 a 20 h. La entrada general tiene un precio de 6,50 euros (4,50 euros la reducida). Como en las otras dos sedes, el acceso es gratis el domingo 2 de agosto durante toda la jornada y el domingo 9 de agosto por la tarde a partir de las 15 h.

Desde el museo recomiendan ver la charla que ofreció el divulgador científico Joan Anton Català en la sede del Fòrum, la cual podéis recuperar a través de esta web.

Y si queréis hacer fotografías del eclipse como un profesional desde vuestro móvil, podéis echar un vistazo a nuestra guía.